हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र का आईसीयू से वीडियो वायरल करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ पर एक्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

धर्मेंद्र का आईसीयू से वीडियो वायरल करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ पर एक्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Dharmendra ICU Video Leak: धर्मेंद्र का आईसीयू से उनकी फैमिली के साथ प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहा है. अब पुलिस ने इस वीडियो को बनाने वाले ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के स्टाफ को गिरफ्तार भी कर लिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 13 Nov 2025 08:30 PM (IST)
धर्मेंद्र का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो आईसीयू में बेड पर लेटे दिख रहे हैं और उनके साथ उनकी पूरी नजर आ रही है. इस वीडियो को चोरी-छुपे रिकॉर्ड करने वाले और ऑनलाइन वायरल करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ की पहचान हो गई है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक धर्मेंद्र और उनकी फैमिली का प्राइवेट मूमेंट वायरल करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 13 Nov 2025 08:16 PM (IST)
Dharmendra Breach Candy Hospital Prakash Kaur Dharmendra Health Update
Embed widget