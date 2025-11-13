एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र का आईसीयू से वीडियो वायरल करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ पर एक्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Dharmendra ICU Video Leak: धर्मेंद्र का आईसीयू से उनकी फैमिली के साथ प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहा है. अब पुलिस ने इस वीडियो को बनाने वाले ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के स्टाफ को गिरफ्तार भी कर लिया है.
धर्मेंद्र का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो आईसीयू में बेड पर लेटे दिख रहे हैं और उनके साथ उनकी पूरी नजर आ रही है. इस वीडियो को चोरी-छुपे रिकॉर्ड करने वाले और ऑनलाइन वायरल करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ की पहचान हो गई है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक धर्मेंद्र और उनकी फैमिली का प्राइवेट मूमेंट वायरल करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है.
