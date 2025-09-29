हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सैयारा' के बाद एक्शन अवतार में दिखेंगे अहान पांडे, 'टाइगर जिंदा है' बनाने वालों का मिल गया साथ

'सैयारा' के बाद एक्शन अवतार में दिखेंगे अहान पांडे, 'टाइगर जिंदा है' बनाने वालों का मिल गया साथ

Ahaan Panday Upcoming Film: अहान पांडे ‘सैयारा’ के बाद अब नए अवतार में नजर आने वाले हैं. वह अली अब्बास जफर की आने वाली फिल्म से फैन्स को चौंकाने के लिए तैयार हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Sep 2025 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

ऐक्टर आहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म 'सैयारा' से दर्शकों का दिल जीत लिया. मोहित सूरी द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार प्रदर्शन किया और 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने के साथ-साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म भी साबित हुई.

अहान पांडे की नई एक्शन-रोमांस फिल्म 2026 से होगी शुरू
अहान की एक्टिंग को खासतौर पर युवाओं ने बहुत पसंद किया. उनकी एक्शन और रोमांस से भरी नई फिल्म जल्द ही अब दर्शकों को देखने को मिलने वाली है.जल्द ही आहान को बड़े पर्दे पर अली अब्बास जफर की एक एक्शन रोमांस फिल्म में देखा जाएगा. इस फिल्म का अभी टाइटल तय नहीं हुआ है. यह यशराज फिल्म्स के बैनर अन्डर  बन रही है.

अली अब्बास जफर ने कई हिट फिल्मों का डायरेक्ट  किया है, जिनमें 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' शामिल हैं. आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर, दोनों ही इस फिल्म की कहानी पर काफी मेहनत कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू हो जाएगी.

अहान पांडे अब दिखेंगे रोमांस संग एक्शन अवतार में
आईएएनएस के एक करीबी सूत्र ने कहा, ''अहान पांडे ने बेहद कम समय में अपने आप को देश के सबसे बड़े जेन जेड स्टार के रूप में अपनी जगह बना ली है. एक नई जनरेशन के लिए वह बहुत खास बन गए हैं और उनकी पहली फिल्म में उनका जलवा देखकर आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर ने फैसला किया कि अगली फिल्म में भी उनकी मुख्य रोल रोमांटिक होगी. इस बार वे एक्शन अवतार में भी नजर आएंगे, ताकि कहानी में नया तड़का लगे.''

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ahaan Panday (@ahaanpandayy)

'सैयारा' फिल्म के  बारे  मे 
बता दें कि 'सैयारा' में अहान ने एक ऐसे प्रेमी का रोल निभाया था जो अपनी प्रेमिका की अल्जाइमर बीमारी के बावजूद हर हाल में उसके साथ रहता है. उनकी इस रोल ने थिएटर में कई लोगों को इमोशनल कर दिया था.

इस वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर चाहते हैं कि अगली फिल्म में भी उनकी इस छवि को कायम रखा जाए, लेकिन कहानी में एक्शन का भी बेहतर मिश्रण हो, ताकि फिल्म पूरी तरह से नया एक्सपीरियंस दे.

और पढ़ें
Published at : 29 Sep 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
Ahaan Panday Saiyaara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
शिक्षा
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget