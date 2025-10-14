अनीत पड्डा संग रिलेशनशिप में हैं अहान पांडे? एक्ट्रेस के बर्थडे पर दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

अहान पांडे और अनीत पड्डा ने फिल्म सैयारा से बॉलीवुड में कदम रखा है. इन दोनों की पहली फिल्म ही हिट साबित हुई है और सैयारा के बाद से अनीत-अहाना हर जगह छाए हुए हैं. फिल्म में तो दोनों की केमिस्ट्री को पसंद ही किया गया था मगर लगता है रियल लाइफ में भी दोनों डेट कर रहे हैं. अनीत ने हाल ही में अपना 23वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. अनीत के बर्थडे पर अहान ने कुछ फोटोज शेयर की हैं. जिसे देखकर कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है.

अनीत और अहान की बॉन्डिंग देखने वाली है. दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं. अब अनीत के बर्थडे की ढेर सारी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसके बाद से फैंस कह रहे हैं कि इन्होंने अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है.

अहान ने शेयर की फोटोज

अनीत ने अपना 23वां बर्थडे बहुत ही धूमधाम से दोस्तों के साथ मनाया है. बर्थडे पार्टी में अहान भी शामिल हुए थे. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अहान अनीत को केक खिलाते नजर आ रहे हैं. वहीं अहान ने कुछ अपने इंस्टाग्राम पर अनीत की फोटोज भी शेयर की हैं. एक फोटो में दोनों बहुत क्लोज नजर आ रहे हैं. ये एक सेल्फी है जिसमें अनीत मस्ती करती नजर आर रही हैं वहीं अहान इस पल को आंख बंद करके एंजॉय कर रहे हैं. आखिर में एक वीडियो शेयर की है जिसमें दोनों कॉन्सर्ट में अपने रिस्टबैंड दिखाते नजर आ रहे हैं.













अनीत और अहान अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रख रहे हैं. दोनों में से किसी ने भी इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है. दोनों ने ही रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी साधी हुई है. सोशल मीडिया पर फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए पोस्ट भी शेयर करते रहते हैं.

