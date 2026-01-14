एक्सप्लोरर
‘परदेसी परदेसी’ से रातों-रात मशहूर हुईं, कभी थीं बॉलीवुड की आइटम क्वीन, अब है लाइमलाइट से दूर
Kalpana Iyer: राजा हिंदुस्तानी के 'परदेसी परदेसी' से मशहूर कल्पना अय्यर भी बॉलीवुड की फेमस डांसर और आइटम गर्ल थीं. लेकिन अब लाइमलाइट से दूर जिंदगी जी रही हैं.
1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गाना 'परदेसी परदेसी' आज भी लोगों को याद है और इस गाने में नजर आई कल्पना अयर को कोई नहीं भूल सकता. एक समय बॉलीवुड की फेमस डांसर और आइटम गर्ल रहीं कल्पना ने अपने ग्लैमरस अंदाज और दमदार परफॉर्मेंस से खास पहचान बनाई लेकिन वक्त के साथ वो फिल्मों से दूर होती चली गईं.
