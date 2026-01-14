हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड'परदेसी परदेसी' से रातों-रात मशहूर हुईं, कभी थीं बॉलीवुड की आइटम क्वीन, अब है लाइमलाइट से दूर

'परदेसी परदेसी' से रातों-रात मशहूर हुईं, कभी थीं बॉलीवुड की आइटम क्वीन, अब है लाइमलाइट से दूर

Kalpana Iyer: राजा हिंदुस्तानी के 'परदेसी परदेसी' से मशहूर कल्पना अय्यर भी बॉलीवुड की फेमस डांसर और आइटम गर्ल थीं. लेकिन अब लाइमलाइट से दूर जिंदगी जी रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 10:11 PM (IST)
Kalpana Iyer: राजा हिंदुस्तानी के 'परदेसी परदेसी' से मशहूर कल्पना अय्यर भी बॉलीवुड की फेमस डांसर और आइटम गर्ल थीं. लेकिन अब लाइमलाइट से दूर जिंदगी जी रही हैं.

1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गाना 'परदेसी परदेसी' आज भी लोगों को याद है और इस गाने में नजर आई कल्पना अयर को कोई नहीं भूल सकता. एक समय बॉलीवुड की फेमस डांसर और आइटम गर्ल रहीं कल्पना ने अपने ग्लैमरस अंदाज और दमदार परफॉर्मेंस से खास पहचान बनाई लेकिन वक्त के साथ वो फिल्मों से दूर होती चली गईं.

कल्पना अय्यर का नाम सुनते ही 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी याद आ जाती है. फिल्म का गाना “परदेसी परदेसी” उनके डांस के लिए आज भी लोगों के जहन में ताजा है.
कल्पना अय्यर का नाम सुनते ही 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी याद आ जाती है. फिल्म का गाना “परदेसी परदेसी” उनके डांस के लिए आज भी लोगों के जहन में ताजा है.
एक समय बॉलीवुड की चमक-दमक वाली एक्ट्रेस और डांसर रही कल्पना अय्यर ने आइटम नंबरों को एक अलग पहचान दी लेकिन आज वो फिल्मों से दूर अपनी जिंदगी जी रही हैं.
एक समय बॉलीवुड की चमक-दमक वाली एक्ट्रेस और डांसर रही कल्पना अय्यर ने आइटम नंबरों को एक अलग पहचान दी लेकिन आज वो फिल्मों से दूर अपनी जिंदगी जी रही हैं.
Published at : 14 Jan 2026 10:11 PM (IST)
Bollywood Kalpana Iyer Pardesi Pardesi

