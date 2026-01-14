एक्सप्लोरर
सोफी शाइन की 10 तस्वीरें, हर एक लुक में गजब ढाती हैं शिखर धवन की मंगेतर
Sophie Shine 10 Photos: क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई कर ली हैं. आइए देखते हैं उनकी मंगेतर की तस्वीरें.
इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स बल्लेबाज शिखर धवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वो सोफी साइन को डेट कर रहे हैं, जो बेहद ही खूबसूरत हैं. हाल ही में इस कपल ने सगाई भी कर ली हैं. वहीं अब खबरें हैं कि वो जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं.
1/10
2/10
Published at : 14 Jan 2026 09:38 PM (IST)
Tags :Shikhar Dhawan Sophie Shine
बॉलीवुड
9 Photos
फिल्मों में फ्लॉप होकर भी करोड़ों कमाते हैं नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
9 Photos
नाना पाटेकर से रुद्राशीष मजूमदार तक, बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने एक्टिंग से पहले देश की रक्षा की
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी, ढोल पर परिवार संग खूब नाचीं शिल्पा शेट्टी, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
दिल्ली NCR
तुर्कमान गेट मामला: 5 आरोपियों को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
क्रिकेट
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion