सोफी शाइन की 10 तस्वीरें, हर एक लुक में गजब ढाती हैं शिखर धवन की मंगेतर

Sophie Shine 10 Photos: क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई कर ली हैं. आइए देखते हैं उनकी मंगेतर की तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 09:38 PM (IST)
इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स बल्लेबाज शिखर धवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वो सोफी साइन को डेट कर रहे हैं, जो बेहद ही खूबसूरत हैं. हाल ही में इस कपल ने सगाई भी कर ली हैं. वहीं अब खबरें हैं कि वो जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं.

शिखर धवन सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं. दोनों पहली बार 2025 में दुबई में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच के दौरान दोनों साथ नजर आए.
2025 में इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक साथ तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल रूप से कन्फर्म कर दिया.
