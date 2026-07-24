द इंडिया स्टोरी रिव्यू: आपकी जिंदगी से जुड़ी ये फिल्म देखना हर इंडियन के लिए जरूरी है

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनThe India Story Review: आपकी जिंदगी से जुड़ी ये फिल्म देखना हर इंडियन के लिए जरूरी है

The India Story Review: आपकी जिंदगी से जुड़ी ये फिल्म देखना हर इंडियन के लिए जरूरी है

The India Story Review: फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' आज 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अगर इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं, तो नीचे इसका रिव्यू पढ़ लें.

Written By : अमित भाटिया |  Updated at : 24 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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द इंडिया स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल भी उठाती है. फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है और दिखाती है कि कैसे जहरीले कीटनाशकों की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तेजी से फैल रही है. कोर्टरूम ड्रामा, इमोशन और दमदार मैसेज का शानदार मिक्स इस फिल्म को खास बनाता है.

कहानी
 फिल्म की कहानी मेजर योगेश पाटिल यानि श्रेयस तलपडे की है, जिनकी बेटी को कैंसर हो जाता है. अपनी बेटी की बीमारी की वजह तलाशते-तलाशते उन्हें पता चलता है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले जहरीले कीटनाशक इस बीमारी की बड़ी वजह हैं. इसके बाद उनकी पत्नी एडवोकेट अर्चना पाटिल यानि काजल अग्रवाल कोर्ट में इस मुद्दे को उठाती हैं और बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती हैं. इस कहानी में पंजाब से बीकानेर जाने वाली मशहूर कैंसर ट्रेन भी आती है, इस कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप थिएटर चले जाइए.

कैसी है फिल्म
 द इंडिया स्टोरी शुरुआत से आखिर तक आपको बांधे रखती है. फिल्म का कोर्टरूम ड्रामा काफी दमदार है और कई सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इमोशनल मोमेंट्स दिल को छूते हैं और फिल्म का मैसेज बहुत मजबूत तरीके से सामने आता है. ये फिल्म देखते हुए शायद आप कुछ खा नहीं पाएंगे और इसके बाद बनी जब कुछ खायेंगे तो ये फिल्म दिमाग में चलेगी, ये फिल्म आपको अंदर से परेशान करेगी, सोचने पर मजबूर करेगी, आपको अपनी और आपके परिवार की फिक्र होगी,बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है , कुल मिलाकर ये फिल्म आपको हिला डालती है.

एक्टिंग
 काजल अग्रवाल ने शानदार काम किया है, वो कोर्ट के सीन्स में जबरदस्त लगती हैं, कई सीन्स पर आप ताली बजाने को मजबूर हो जाएंगे, श्रेयस तलपड़े ने एक पिता के दर्द को बड़े सधे हुए तरीके से पेश किया है, चाइल्ड एक्टर तृषा सारदा ने कमाल का काम किया है. मनीष वाधवा का काम काफी अच्छा है. मुरली शर्मा हमेशा की तरह इंप्रेस करते हैं. बाकी के सारे एक्टर्स का काम भी अच्छा है.

राइटिंग और डायरेक्शन
सागर बी शिंदे की राइटिंग मजबूत है और कोर्टरूम के डायलॉग्स रिसर्च के साथ लिखे गए हैं, इसलिए बहस रियल और असरदार लगती है. डायरेक्टर चेतन डीके ने इतने गंभीर विषय को बिना भाषण जैसा बनाए बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है.

कुल मिलाकर द इंडिया स्टोरी एक दमदार, इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाली कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. अगर आपको सच्ची घटनाओं से प्रेरित और मजबूत मैसेज वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए.

रेटिंग- 4 स्टार्स

Published at : 24 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
The India Story
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