'बीमारी असर दिखा रही, मैं मिल नहीं पाता लेकिन...', हेमा-बेटियों से दूर रहने का धर्मेंद्र को था अफसोस
Dharmendra Social Media Post: दिगग्ज एक्टर धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते थे. जहां वो कई बार अपनी बेटियों ईशा और अहाना के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए दिखाई दिए थे.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. लेकिन वो अपनी बातों और फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. धर्मेंद्र भले अब फिल्मों में कम एक्टिव थे. लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी दिल की बात हमेशा फैंस के साथ शेयर करते थे. एक बार इंटरनेट पर उन्होंने अपनी बेटियों ईशा और अहाना के अलावा पत्नी हेमा मालिनी से दूर रहने का अफसोस भी जाताया था. जानिए एक्टर ने क्या कहा था.
परिवार से दूर होने का था धर्मेंद्र को अफसोस
दरअसल धर्मेंद्र मुंबई में रहना सालों पहले ही छोड़ चुके थे. उन्हें शहर की भीड़ से दूर अपने फार्महाउस में सुकून मिलता था. इसलिए वो सिर्फ शूटिंग के लिए ही मुंबई आते थे. वहीं पिछले काफी वक्त से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी. इसलिए वो अपने परिवार से मिल नहीं पाते थे. इस बात का उन्हें काफी अफसोस भी था. इसलिए एक्टर ने एक बार बेटी ईशा संग एक तस्वीर शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में भावुक नोट भी लिखा था.
पोस्ट में एक्टर ने लिखी थी ये बात
धर्मेंद्र ने इस पोस्ट में लिखा था, ‘ईशा अहाना और हेमा...मेरी प्यारे बच्चे..तख्तनी और वोहरा परिवार मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं...उम्र और तबीयत साथ नहीं दे रही. इसलिए मैं आप लोगों से अब पर्सनली बात नहीं कर सकता...लेकिन..’ धर्मेंद्र की ये पोस्ट पढ़कर उनके फैंस काफी दुखी भी हुए थे और उन्हें एक्टर की हेल्थ को लेकर चिंता सताने लगी थी.
फार्महाउस में किसके साथ रहते थे धर्मेंद्र?
बता दें कि धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में खूब नाम और शोहरत हासिल की. लेकिन वो कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले. उन्हें खेतीबाड़ी और जानवरों से बहुत प्यार था. इसलिए वो मुंबई से दूर अपने फार्महाउस में रहते थे. जो लोनावाला और खंडाला के बीच स्थित था. यहां पहले एक्टर के साथ उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी रहती थी. लेकिन उन्हें अक्सर काम के लिए मुंबई जाना पड़ता था. इसलिए अब वो फार्महाउस पर नहीं जाती थी. अब एक्टर के साथ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर वहां रहती थी. ये खुलासा बॉबी देओल ने कुछ वक्त पहले किया था.
