हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बीमारी असर दिखा रही, मैं मिल नहीं पाता लेकिन...', हेमा-बेटियों से दूर रहने का धर्मेंद्र को था अफसोस

'बीमारी असर दिखा रही, मैं मिल नहीं पाता लेकिन...', हेमा-बेटियों से दूर रहने का धर्मेंद्र को था अफसोस

Dharmendra Social Media Post: दिगग्ज एक्टर धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते थे. जहां वो कई बार अपनी बेटियों ईशा और अहाना के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए दिखाई दिए थे.

By : सखी चौधरी | Updated at : 24 Nov 2025 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. लेकिन वो अपनी बातों और फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. धर्मेंद्र भले अब फिल्मों में कम एक्टिव थे. लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी दिल की बात हमेशा फैंस के साथ शेयर करते थे. एक बार इंटरनेट पर उन्होंने अपनी बेटियों ईशा और अहाना के अलावा पत्नी हेमा मालिनी से दूर रहने का अफसोस भी जाताया था. जानिए एक्टर ने क्या कहा था.

परिवार से दूर होने का था धर्मेंद्र को अफसोस

दरअसल धर्मेंद्र मुंबई में रहना सालों पहले ही छोड़ चुके थे. उन्हें शहर की भीड़ से दूर अपने फार्महाउस में सुकून मिलता था. इसलिए वो सिर्फ शूटिंग के लिए ही मुंबई आते थे. वहीं पिछले काफी वक्त से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी. इसलिए वो अपने परिवार से मिल नहीं पाते थे. इस बात का उन्हें काफी अफसोस भी था. इसलिए एक्टर ने एक बार बेटी ईशा संग एक तस्वीर शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में भावुक नोट भी लिखा था.


बीमारी असर दिखा रही, मैं मिल नहीं पाता लेकिन...', हेमा-बेटियों से दूर रहने का धर्मेंद्र को था अफसोस

पोस्ट में एक्टर ने लिखी थी ये बात

धर्मेंद्र ने इस पोस्ट में लिखा था, ‘ईशा अहाना और हेमा...मेरी प्यारे बच्चे..तख्तनी और वोहरा परिवार मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं...उम्र और तबीयत साथ नहीं दे रही. इसलिए मैं आप लोगों से अब पर्सनली बात नहीं कर सकता...लेकिन..’ धर्मेंद्र की ये पोस्ट पढ़कर उनके फैंस काफी दुखी भी हुए थे और उन्हें एक्टर की हेल्थ को लेकर चिंता सताने लगी थी.

फार्महाउस में किसके साथ रहते थे धर्मेंद्र?

बता दें कि धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में खूब नाम और शोहरत हासिल की. लेकिन वो कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले. उन्हें खेतीबाड़ी और जानवरों से बहुत प्यार था. इसलिए वो मुंबई से दूर अपने फार्महाउस में रहते थे. जो लोनावाला और खंडाला के बीच स्थित था. यहां पहले एक्टर के साथ उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी रहती थी. लेकिन उन्हें अक्सर काम के लिए मुंबई जाना पड़ता था. इसलिए अब वो फार्महाउस पर नहीं जाती थी. अब एक्टर के साथ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर वहां रहती थी. ये खुलासा बॉबी देओल ने कुछ वक्त पहले किया था.

ये भी पढ़ें - 

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हुआ, विले पार्ले श्मशान घाट से आई हैं ये तस्वीरें

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 24 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini Esha Deol Bollywood Dharmendra Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
Advertisement

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
इंडिया
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
बिहार
Dharmendra Death: 'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget