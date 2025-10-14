अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने बेशक अपने करियर की शुरुआत 'द आर्चीज' मूवी से की थी. लेकिन, अब वो बड़े पर्दे पर डेब्यू के लिए एकदम तैयार दिखाई दे रहे हैं. उनकी पहली फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है.

पोस्टर में अगस्त्य आर्मी की वर्दी पहने और हाथों में बंदूक लिए नजर आ रहे हैं. मैडॉक फिल्म ने 'इक्कीस' के दो नए पोस्टर शेयर किए हैं. पोस्टर को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म युद्ध, बहादुरी और बलिदान पर आधारित होगी. पोस्टर के बैकग्राउंड में जंग का माहौल दिखाया गया है.

सबसे खास बात ये है कि आज यानी 14 अक्तूबर को अरुण खेत्रपाल के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने अगस्त्य का फर्स्ट लुक शेयर किया है. अगस्त्य एक पोस्टर में युद्ध के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं.फिल्म में अगस्त्य शहीद अरुण खेत्रपाल की भूमिका में नजर आएंगे.

कौन थे अरुण खेत्रपाल?

बता दें 19971 में अरुण खेत्रपाल भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे.इनकी बहादुरी के लिए उन्हें डेथ के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था.अरुण खेत्रपाल एक टैंक कमांडर थे और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं.

On the birth anniversary of Arun Khetarpal, Ikkis, a story that will forever stay in our hearts, is wrapped. 🙌🇮🇳



Dinesh Vijan and Maddock Films present #Ikkis, directed by Sriram Raghavan, a true untold story of the youngest officer recipient of the Param Vir Chakra.



In… pic.twitter.com/tI1ytQSir2 — Maddockfilms (@MaddockFilms) October 14, 2025

21 साल की उम्र में हुई थी डेथ

क्योंकि, जंग के दौरान उन्होंने अकेले ही दुश्मनों के 10 टैंकों को नष्ट कर दिया था. अरुण खेत्रपाल को देश के यंगेस्ट हीरो के रूप में जाना जाता है. महज 21 साल की उम्र में ही उन्हें शहादत हासिल हुई थी.फिल्म से फर्स्ट लुक पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा गया- 'इक्कीस' नाम की एक ऐसी कहानी जो सदा हमारे दिलों में रहेगी.





इस फिल्म की शूटिंग अरुण खेत्रपाल की जयंती पर पूरी हो चुकी है. दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं श्रीराम राघवन की निर्देशित 'इक्कीस'. परमीव चक्र पाने वाले सबसे युवा अधिकारी की सच्ची कहानी.फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म में जयदीप अहलावत भी होंगे.

