हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की मिताली की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं ग्लैम डॉल, एक झलक देख होश खो बैठेंगे आप

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की मिताली की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं ग्लैम डॉल, एक झलक देख होश खो बैठेंगे आप

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिताली की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अदिति सनवाल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 03:49 PM (IST)
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिताली की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अदिति सनवाल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

अदिति सनवाल को इस दौरान काफी कुछ मुश्किलों को झेलना पड़ा है. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में खुलासा किया था.

1/10
अदिति सनवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अश्लील मैसेज भेजे जाते थे.
अदिति सनवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अश्लील मैसेज भेजे जाते थे.
2/10
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें जो मैसेज भेजा करते थे वो खुद को कास्टिंग एजेंट बताया करते थे. अदिति ने कहा कि लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है.
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें जो मैसेज भेजा करते थे वो खुद को कास्टिंग एजेंट बताया करते थे. अदिति ने कहा कि लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है.
3/10
स्पॉटबॉय को दिए इंटरव्यू में अदिति ने कहा कि उन्हें अक्सर कास्टिंग एजेंट होने का दावा करने वाले लोगों के अश्लील मैसेजेस मिलते थे. बल्कि, अभी भी मिलते हैं.
स्पॉटबॉय को दिए इंटरव्यू में अदिति ने कहा कि उन्हें अक्सर कास्टिंग एजेंट होने का दावा करने वाले लोगों के अश्लील मैसेजेस मिलते थे. बल्कि, अभी भी मिलते हैं.
4/10
अदिति ने बताया कि एक्टर्स होने के नाते कई मीडिया और पीआर ग्रुप्स के साथ हमारे नंबर शेयर किए जाते हैं, जो आसानी से कास्टिंग एजेंट्स को मिल जाते हैं.
अदिति ने बताया कि एक्टर्स होने के नाते कई मीडिया और पीआर ग्रुप्स के साथ हमारे नंबर शेयर किए जाते हैं, जो आसानी से कास्टिंग एजेंट्स को मिल जाते हैं.
5/10
अदिति ने बताया कि कई मैसेजेस में साथ सोने का ऑफर होता है तो किसी में शादी के लिए कहा जाता है.
अदिति ने बताया कि कई मैसेजेस में साथ सोने का ऑफर होता है तो किसी में शादी के लिए कहा जाता है.
6/10
एक्ट्रेस ने बताया कि वो नंबर्स उन्हें वास्तविक नहीं लगते हैं. ऐसे में उन नबर्स को एक्ट्रेस ब्लॉक कर देती हैं.
एक्ट्रेस ने बताया कि वो नंबर्स उन्हें वास्तविक नहीं लगते हैं. ऐसे में उन नबर्स को एक्ट्रेस ब्लॉक कर देती हैं.
7/10
मिताली का कहना है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. आखिर में हार्ड वर्क ही ऐसी चीज है जो मायने रखती है.
मिताली का कहना है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. आखिर में हार्ड वर्क ही ऐसी चीज है जो मायने रखती है.
8/10
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सिर्फ बुरे लोग हैं, यहां पर कई अच्छे लोग भी हैं.
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सिर्फ बुरे लोग हैं, यहां पर कई अच्छे लोग भी हैं.
9/10
एक्ट्रेस ने बताया कि ऐसे लोग आपको बहलाने के लिए बड़े सेलेब्स के संग अपनी फोटो दिखाते हैं. ज्यादातर मुंबई के स्ट्रगलिंग एक्टर्स इनके निशाने पर होते हैं.
एक्ट्रेस ने बताया कि ऐसे लोग आपको बहलाने के लिए बड़े सेलेब्स के संग अपनी फोटो दिखाते हैं. ज्यादातर मुंबई के स्ट्रगलिंग एक्टर्स इनके निशाने पर होते हैं.
10/10
अदिति ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के बदले काम का डिमांड करते हैं. शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे लोग मिले, लेकिन भगवान की कृपा से उनके जाल में नहीं फंसी.
अदिति ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के बदले काम का डिमांड करते हैं. शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे लोग मिले, लेकिन भगवान की कृपा से उनके जाल में नहीं फंसी.
Published at : 14 Oct 2025 03:44 PM (IST)
Embed widget