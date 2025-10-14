एक्सप्लोरर
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की मिताली की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं ग्लैम डॉल, एक झलक देख होश खो बैठेंगे आप
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिताली की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अदिति सनवाल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
अदिति सनवाल को इस दौरान काफी कुछ मुश्किलों को झेलना पड़ा है. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में खुलासा किया था.
