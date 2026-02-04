सिनेमा लवर्स को 19 मार्च को बॉक्स-ऑफिस पर एक बार फिर सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा. दरअसल इस दिन रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर की ‘धुरंधर’ की सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ और यश की ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ रिलीज़ हो रही हैं. इन दोनों के अलावा 19 मार्च को एक और फिल्म, आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की ‘डकैत’ रिलीज़ होने वाली थी. हालांकि क्लैश से बचने के लिए अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है.

‘डकैत’ की रिलीज़ डेट आगे बढ़ी

‘डकैत’ के मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला किया है और इसकी नई रिलीज़ डेट शेयर की है. पहले यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को ईद और गुड़ी पड़वा की छुट्टियों के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब यह 10 अप्रैल को रिलीज़ होगी. यह फैसला फिल्म को सिनेमाघरों में बेहतर रिस्पॉन्स दिलाने के लिए लिया गया है.

‘डकैत’ के मेकर्स ने दोनों फिल्मों और उनकी क्रिएटिव टीमों के लिए डीप रिस्पेक्ट भी जाहिर की, और कहा कि यह फैसला यह पक्का करने के लिए लिया गया था कि "फिल्म को उसका सही मौका मिले और दर्शक हर फिल्म को अपनी टर्म्स पर एक्सपीरियंस कर सकें."

डकैत के बारे में

डेब्यू डायरेक्टर शैनेल देव द्वारा निर्देशित, इस फिल्म में आदिवी शेष एक इंस्पेक्टर के रोल में हैं. फिल्म की कहानी दो पुराने प्रेमियों के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्हें मिलकर कई डकैतियां करनी पड़ती हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है. इस फिल्म में प्रकाश राज और अनुराग कश्यप भी अहम भूमिकाओं में हैं.

फिल्म के बारे में बात करते हुए आदिवी ने टाइम्स नाउ को बताया था कि डकैत आज के ज़माने की शोले है, और कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही इमोशनल और गुस्से वाली कहानी है. डकैत में हंसी, गुस्सा और आंसू हैं - हर वो इमोशन जो फिल्मों में होना चाहिए. कहानी एक नियो-वेस्टर्न के नज़रिए से बताई गई है."