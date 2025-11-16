बॉलीवुड के सबसे डैशिंग आदित्य रॉय कपूर आज यानि 16 नवंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में फैंस और सेलेब्स उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए नजर आए. लेकिन यहां हम आपको एक्टर की लग्जरी लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं. आदित्य ने करीब 12 साल के करियर में कम ही फिल्मों में काम किया, लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. चलिए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.

कौन सी थी आदित्य की डेब्यू फिल्म?

ये बात कुछ ही लोगों को पता होगा कि आदित्य रॉय कपूर ने 'लंदन ड्रीम्स' से बॉलीवुड में कदम रखा था और 'आशिकी 2' उनकी दूसरी फिल्म थी. लेकिन एक्टर को असली पहचान इसी से मिली. इस फिल्म ने आदित्य को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. लेकिन ये स्टारडम ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाया. क्योंकि इसके बाद एक्टर की लगातार कई फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही थी.

कितनी है आदित्य रॉय कपूर की नेटवर्थ?

लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई फ्लॉप फिल्में देने वाले आदित्य रॉय कपूर मूवीज के अलावा ओटीटी, ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रोडक्शन वर्क से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं. एक्टर एक फिल्म के लिए 5-6 करोड़ और सीरीज के लिए 3-4 करोड़ की फीस लेते हैं. Siasat.com की एक रिपोर्ट के अनुसार आदित्य की नेटवर्थ 98 से 100 करोड़ के करीब है.

आदित्य रॉय कपूर का कार कलेक्शन

आदित्य रॉय कपूर के पास मुंबई में आलीशान अपार्टमेंट भी है. जिसकी कीमत करोड़ों में है. एक्टर के पास Mercedes-Benz GLS, BMW 5 Series, Audi A6 जैसी गाड़ियों के अलावा कई महंगी बाइक्स का भी कलेक्शन है. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार ‘मेट्रो इन दिनों’ में देखा गया था. जिसमें उनका साथ सारा अली खान, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता और अनुपम खेर जैसे कई बड़े स्टार्स नजर आए थे. फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था.

