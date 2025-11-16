महेश बाबू VS प्रियंका चोपड़ा, जानिए अमीरी में ‘वाराणसी’ का कौन सा स्टार है आगे
Priyanka Chopra Vs Mahesh Babu: आज हम आपको 'वाराणसी' स्टार महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की लग्जरी लाइफ से रूबरू करवाएंगे. जानिए दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं....
‘बाहुबली’ और ‘आरआरआर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद अब एसएस राजामौली अब ‘वाराणसी’ ला रहे हैं. जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी देखने को मिलेगा. फिल्म का टाइटल और महेश का लुक हाल ही में रिवील किया गया है. जिसे देख सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. इसी बीच हम आपको महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ से रूबरू करवा रहे हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से अमीर कौन ज्यादा है....
महेश बाबू की नेटवर्थ क्या है?
महेश बाबू साउथ सिनेमा के पॉपुलर स्टार हैं. जिनको इंडस्ट्री का प्रिंस भी कहा जाता है. एक्टर ने अपना करियर साल 1999 में 'राजा कुमारुडु' से शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया. आज वो सिर्फ एक्टर ही नहीं निर्माता भी बन चुके हैं.
View this post on Instagram
- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महेश बाबू एक फिल्म के लिए 60 से 80 करोड़ रुपये तक फीस वसूलते हैं.
- महेश फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई करते हैं. उनका हैदराबाद के जुबली हिल्स आलीशान घर है.
- एक्टर के पास रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी कई गाड़ियां हैं. बात करें नेटवर्थ की तो नवभारत टाइम्स के अनुसार ये करीब 300 करोड़ रुपये है.
कितनी है प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ?
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि प्रियंका चोपड़ा ने अपना करियर साउथ सिनेमा से शुरू किया था. फिर वो बॉलीवुड में आई थी. आज एक्ट्रेस हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का डंका बजा रही हैं. इसलिए एक्ट्रेस अमीरी के मामले में महेश बाबू से काफी आगे हैं.
View this post on Instagram
- रिपोर्टस के अनुसार प्रियंका एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं. ‘वाराणसी’ के लिए उन्होंने 30 करोड़ लिए हैं.
- प्रियंका के पास सिर्फ मुंबई ही नहीं न्यूयॉर्क में लग्जरी बंगला है. जहां वो पति निक जोनस और बेटी मालती संग रहती हैं.
- एक्ट्रेस के पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, पोर्श, ऑडी क्यू7, बीएमडब्ल्यू 5 और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कारें हैं.
- एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ करीब 650 करोड़ रुपए है. वो फिल्मों के अलावा सीरीज और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी खूब कमाती हैं.
ये भी पढ़ें -
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL