हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय-शाहरुख के साथ पोस्टर में दिखे अभिषेक बच्चन, तो अमिताभ ने किया बेटे पर ऐसा पोस्ट

अक्षय-शाहरुख के साथ पोस्टर में दिखे अभिषेक बच्चन, तो अमिताभ ने किया बेटे पर ऐसा पोस्ट

Amitabh Bachchan Post: अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. हाल में उन्होंने के पोस्ट शेयर किया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या खास है उस पोस्ट में

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 05:34 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन वो अपने फेसबुक और एक्स पर कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने एक बार फिर एक क्रिएटिव पोस्ट शेयर कर सबका ध्यान खींचा है. साथ ही उनका कैप्शन भी सभी का दिल छू रहा है. उनके इस पोस्ट में अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार नजर आ रहे है.

अमिताभ बच्चन ने शेयर किया पोस्ट
रविवार, 16 नवंबर को अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर 70वे फिल्मफेयर अवॉर्ड्स प्रमोशन के बिलबोर्ड्स की कुछ फोटो शेयर कीं, जिनमें उनके बेटे अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान भी नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने अपनी भी फोटो शेयर की जिसमें एक्टर अपने ही होर्डिंग के सामने खड़े दिखाई दे रहे है.

अमिताभ बच्चन पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'T 5566 - बड़े बड़े लोगों के साथ पोस्टर पे अपुन का भी फोटो छपता है!! मालूम हैं!' साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर की.  उनके इस पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'और जिस पोस्टर पे Big-B ka फ़ोटू छपता है उस पोस्टर पर कोई और नजर नहीं आता है.'

अभिषेक की परफॉर्मेंस से जया बच्चन भावुक
इस साल फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में अभिषेक बच्चन ने अपने पिता अमिताभ बच्चन और उनकी विरासत को एक खास अंदाज में सहारा. स्टेज पर आते ही उन्होंने बिग बी के सबसे आइकॉनिक गानों पर एक शानदार परफॉर्मेंस दी. इस दौरान उनका अपनी मां और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ एक भावुक पल भी देखने को मिला.

अभिषेक को उनकी फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए बेस्ट मेल एक्टर का अवॉर्ड भी मिला. इसके अलावा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को भी सिने आइकन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस गर्व भरे पल को सेलिब्रेट करते हुए बिग बी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उनके परिवार के सभी फिल्मफेयर अवॉर्ड्स एक ही फ्रेम में नजर आ रहे थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)

अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन रिभु दासगुप्ता की फिल्म 'सेक्शन 84' में डायना पेंटी, निमरत कौर और अभिषेक बनर्जी के साथ नजर आएंगे. नाग अश्विन की साइंस-फाइ 'कल्कि 2898 AD' और मेगा बजट 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' भी शामिल है.

Published at : 17 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Amitabh Bachchan Abhishek Bachchan Shah Rukh Khan
