कैसे बनाएं कूल्हों और जांघों को लचीला? शिल्पा शेट्टी ने सिखाया

कैसे बनाएं कूल्हों और जांघों को लचीला? शिल्पा शेट्टी ने सिखाया

Shilpa Shetty Video: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आसन करने के साथ-साथ उसके फायदे के बारे में भी बताया.

17 Nov 2025 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. वह अपनी फिट और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल से युवाओं को लगातार प्रेरित करती रहती हैं. शिल्पा रोजाना एक्सरसाइज, योग और हेल्दी डाइट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाती हैं.

एक्ट्रेस का मानना है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और किसी भी उम्र में खुद को फिट रखने के लिए सही लाइफस्टाइल अपनाना, हेल्दी खुराक लेना और नियमित एक्सरसाइज करना सबसे ज़रूरी है. इसी बीच शिल्पा शेट्टी सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आसन करने के साथ-साथ उसके फायदे के बारे में भी बताया. साथ ही उन लोगों को न करने की सलाह दी जिन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या है.

एक्ट्रेस ने लिखा
एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "कुल्हों, पैरों और जांघों की मांसपेशियों में तनाव कम करता है और लचीलापन बढ़ता है. साथ ही, संतुलन और एकाग्रता भी बेहतर होती है. पैरों, घुटनों और पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं. वहीं, मन और शरीर के बीच तालमेल बना रहता है. एक्ट्रेस ने बताया कि अगर आपकी पीठ में दर्द, स्लिप डिस्क या घुटने का दर्द हो तो इसे न करें.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

इससे पहले उन्होंने एक चैलेंज वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में वह एक हाथ से झुककर डंबल उठाने की कोशिश करती हैं, तो दूसरा हाथ पीठ के पीछे रखती दिख रही हैं. चैलेंज में वे पहली बार असफल होती हैं, लेकिन दूसरी बार चैलेंज जीत जाती हैं.

शिल्पा शेट्टी की अपकमिंग फिल्म
बता दें, शिल्पा शेट्टी जल्द ही कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म ‘केडी: द डेविल’ में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगी. इस बड़े प्रोजेक्ट में उनके साथ ध्रुव सरजा, रेशमा नानाय्या, संजय दत्त और नोरा फतेही जैसे कलाकार भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का दमदार टीज़र रिलीज़ किया है, जिसमें संजय दत्त का इंटेंस और पावरफुल लुक फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. टीज़र देखने के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है.

17 Nov 2025 04:41 PM (IST)
KD The Devil Shilpa SheTTy
टॉप रील्स
