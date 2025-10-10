अभय देओल बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी निभाया. लेकिन अब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. आज उन्होंने विदेशी लड़की संग अपनी तस्वीर शेयर की है जिससे सबका ध्यान एक्टर की ओर गया है.

विदेशी लड़की के प्यार में फंसे अभय देओल?

बॉलीवुड के पॉपुलर परिवारों में एक यानी देओल परिवार के बेटे, अभय देओल आज खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने एक विदेशी लड़की संग अपनी तस्वीरें शेयर की हैं जिसने सभी का ध्यान अभय देओल की ओर खींचा है. इन वायरल तस्वीरों में दोनों को कोजी होते हुए देखा गया.

फैंस भी इन वायरल तस्वीरों को देखते हुए अभय देओल के इस विदेशी लड़की संग अफेयर की खबरों का कयास लगा रहे हैं. लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की. बता दें, इस विदेशी लड़की का नाम अमांडा पाल्मर है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए अपना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Abhay Deol (@abhaydeol)

सनी देओल ने भी दिया अपना रिएक्शन

भाई अभय देओल की पोस्ट पर सनी देओल का भी रिएक्शन देखने को मिला. उन्होंने अपने भाई के विदेश लड़की संग कोजी पिक्चर्स देखते हुए कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी शेयर किया है. इसके साथ ही फैंस ने भी अपने कन्फ्यूजन के बारे में कमेंट करते हुए लिखा है.



जहां एक यूजर ने लिखा 'तो हम ये रिश्ता पक्का समझे?' तो वहीं दूसरे ने दोनों की जोड़ी को परफेक्ट बताया. यूजर्स अभय देओल की इस लेटेस्ट पोस्ट पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. लेकिन अभी तक ना ही अभय ने और ना ही अमांडा पाल्मर ने अपने रिश्ते को लेकर कोई भी पुष्टि की है.