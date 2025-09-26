सलमान खान और आमिर खान दोनों ही बॉलीवुड पर राज करते हैं. जब भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की बात होती है तो सलमान और आमिर का नाम जरुर आता है. ये दोनों ही एक्टर अपनी दोस्ती के लिए भी मशहूर हैं. हर मुश्किल समय में आमिर और सलमान एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. दोनों में एक और खासियत है. आमिर और सलमान दोनों ने ही एक ही साल में बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उसके बाद अपनी अलग-अलग पहचान बनाई है. आइए आपको बताते हैं किसने ज्यादा फिल्मों में काम किया है.

आमिर ने किया इस फिल्म से डेब्यू

आमिर खान ने बॉलीवुड में फिल्म कयामत से कयामत तक से डेब्यू किया था. वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी फिल्मों में काम कर चुके थे. मगर बतौर लीड उनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक थी. ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी. कयामत से कयामत तक सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने आमिर खान की जिंदगी बदल दी थी.





अब तक की हैं कितनी फिल्में

आमिर खान को इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस साल के करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया होगा. आमिर खान 2 साल में एक फिल्म लेकर आते हैं. वो अपनी फिल्म बनाने में बहुत मेहनत करते हैं. इसी वजह से उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है. आमिर खान की लंबे समय के बाद इस साल सितारे जमीन पर रिलीज हुई थी.

सलमान और आमिर में है जमीन आसमान का फर्क

सलमान खान ने बॉलीवुड में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से कदम रखा था. ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सलमान ने सपोर्टिंग रोल किया था. उसके बाद वो मैंने प्यार किया में भाग्यश्री के साथ नजर आए थे और हर जगह छा गए थे. मैंने प्यार किया ने सलमान खान को स्टार बना दिया था. इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने अपने 30 साल के करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. सलमान और आमिर की फिल्मों में काफी फर्क है.





