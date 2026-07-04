'पैचअप करो...' इस एक्ट्रेस ने दी थी आमिर को पहली पत्नी रीना से तलाक के बाद सुलह की सलाह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पैचअप करो...' इस दिग्गज एक्ट्रेस ने दी थी आमिर को पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक के बाद सुलह करने की सलाह

'पैचअप करो...' इस दिग्गज एक्ट्रेस ने दी थी आमिर को पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक के बाद सुलह करने की सलाह

दो तलाक का दर्द झेल चुके आमिर खान का पहला तलाक साल 2002 में रीना दत्ता से हुआ था. जब इसकी खबर एक दिग्गज एक्ट्रेस को लगी थी तो उन्होंने आमिर को अपनी एक्स वाइफ से सुलह करने की सलाह दी थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Jul 2026 03:00 PM (IST)
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61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे आमिर खान दो तलाक का दर्द झेल चुके हैं. उनका दूसरा तलाक किरण राव से हुआ था. जबकि पहला तलाक उन्होंने रीना दत्ता से लिया था. पहले तलाक के वक्त आमिर काफी डिप्रेशन में थे और रिश्ता टूटने के साथ खुद वो भी काफी टूट गए थे. उस वक्त एक दिग्गज एक्ट्रेस ने उनको वापस से अपनी एक्स वाइफ रीना दत्ता से सलाह करने की सलाह दी थी.

आमिर को आया था इस दिग्गज एक्ट्रेस का फोन

जो किस्सा हम आपको बता रहे हैं उसका खुलासा खुद आमिर खान ने साल 2025 में द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में किया था. आमिर ने बताया था कि उन्हे जूही चावला ने फोन किया था और वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पर भी आई थीं. हैरानी की बात ये है कि ये उस वक्त की बात है जब आमिर और जूही के बीच किसी विवाद को लेकर सात साल से बातचीत बंद थी. लेकिन, जब आमिर की निजी जिंदगी में उथल-पुथल की जानकारी जूही को लगी तो उन्होंने सारे गिले-शिकवे मिटाकर एक्टर से बात की.

 
 
 
 
 
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आमिर खान ने कहा था, 'अचानक से जूही का फोन आया मुझे. उन्होंने कहा- मैं तुमसे मिलना चाहती हूं. मैंने कहा आ जाओ. वो मेरे घर पर आईं और उसने बोला कि मैंने पेपर में पढ़ा कि आपका और रीना का ब्रेकअप हो गया है. आप लोग अलग-अलग रह रहे हो. मैंने कहा- हां. उन्होंने कहा- ये बहुत गलत हुआ है. जो भी हुआ है मुझे सुनना नहीं है. लेकिन आप जाकर पैचअप करो.'

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1986 में हुई थी आमिर-रीना की शादी

आमिर और रीना की शादी साल 1986 में हुई थी. साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया था. एक्टर की दूसरी शादी किरण राव से साल 2005 में हुई थी जो साल 2021 में तलाक के साथ खत्म हो गई थी. अब वो 5 जुलाई को अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करेंगे.

आमिर-जूही ने इन फिल्मों में किया साथ काम

आमिर खान और जूही चावला ने सबसे पहले साल 1988 की फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से स्क्रीन शेयर की थी. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसके बाद दोनों कलाकार दौलत की जंग, लव लव लव, तुम मेरे हो, हम हैं राही प्यार के और इश्क जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan
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