हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड60 की उम्र में आमिर खान को मिला तीसरी बार प्यार, बोले- 'दोनों शादियां टूटीं, फिर भी मैं लकी…'

60 की उम्र में आमिर खान को मिला तीसरी बार प्यार, बोले- 'दोनों शादियां टूटीं, फिर भी मैं लकी…'

Aamir Khan News: 60 साल के हो चुके आमिर खान इन दिनों गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. हाल ही उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कहा कि वे बेहद लकी हैं कि उनकी दोनों शादियां नहीं चलीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Dec 2025 06:51 PM (IST)
एक्टर आमिर खान ने अपने 60वें बर्थडे पर गौरी स्प्रैट संग अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था. इसके बाद से वे लागातार सुर्खियों में रहे. बता दें कि आमिर तलाकशुदा और तीन बच्चों के पिता हैं. उन्होंने दो बार शादी रचाई मगर उनकी दोनों शादियां टूट गईं.

अब दो-दो शादियां टूटने के बाद आमिर खान अब आमिर खान गौरी स्प्रैट संग रिश्ते में है. तीसरी बार प्यार पाने पर हाल ही में उन्होंने अपना हाले दिल बयां किया और खुद को खुशकिस्मत बताया. 

खुद बताया खुशकिस्मती
आमिर खान ने हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे फिर से रिलेशनशिप में होंगे. बकौल आमिर खान, 'वह (गौरी) बेहद शांति और स्थिरता लेकर आई. वह वाकई बेहद कमाल की इंसान है. उससे मिलना मेरी खुशकिस्मती है.मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरी शादियां नहीं चलीं, लेकिन मैं रीना, किरण और गौरी को अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हूं. एक इंसान के तौर पर उन्होंने मुझमें बहुत बड़ा योगदान दिया है और यह मैं कई तरह से उन्हें मानता हूं.'

 
 
 
 
 
कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं आमिर-गौरी

उन्होंने आगे कहा कि इन तीनों महिलाओं ने उनकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है. उनकी व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है और वह उनका गहरा सम्मान करते हैं. आपको बता दे कि गौरी बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनकी एक 6 साल की बेटी भी है. आमिर और गौरी कई सालों से एक-दूसरे को जानते हैं. हालांकि अब वे रिश्ते में हैं.

 
 
 
 
 
पहले से हैं तलाकशुदा
आपको बता दें कि आमिर खान की पहली शादी 1986 से 2002 तक रीना दत्ता से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान हैं. 2002 में उनका तलाक हो गया. रीना से अलग होने के बाद आमिर खान ने किरण राव से शादी की. दोनों का एक बेटा आज़ाद है. इस शादी में सब कुछ ठीक था मगर अचानक से ये शादी 16 साल बाद टूट गई. 

Published at : 07 Dec 2025 06:51 PM (IST)
Aamir Khan Gauri Spratt Aamir Khan On Finding Love Again
