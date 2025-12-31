‘3 इडियट्स’ का आएगा सीक्वल? रूमर्स पर आर माधवन-आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच

2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा चल रही है.कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राजकुमार हिरानी इस पर काम कर रहे हैं, जबकि अन्य का कहना है कि फिल्म की ओरिजनल कास्ट आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी वापसी करने के इच्छुक हैं. हालांकि, इन तीन ओजी 'इडियट्स' में से दो आमिर और माधवन ने अब सीक्वल की पॉसिबिलिटी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है.

माधवन सीक्वल को लेकर डाउट में हैं

बॉलीवुड हंगामा के लिए सुभाष के झा को दिए एक इंटरव्यू में माधवन ने कहा, “थ्री इडियट्स का सीक्वल बनाना अच्छा लगता है. लेकिन यह कुछ अटपटा भी लगता है. हम तीनों, आमिर खान, शरमन जोशी और मैं, अब काफी उम्रदराज हो चुके हैं. सीक्वल में हम कहां जाएंगे? अब हमारी जिंदगी कैसी होगी? यह एक दिलचस्प आइडिया है. लेकिन एक अच्छे सीक्वल के लिए यह शायद ही सही हो. मैं राजू हिरानी के साथ दोबारा काम करना पसंद करूंगा. लेकिन थ्री इडियट्स दोबारा? मुझे लगता है यह बेवकूफी होगी.”

आमिर खान ने ‘3 इडियट्स’ के सीक्वल को लेकर क्या कहा?

वहीं आमिर खान ने कहा कि वह 3 इडियट्स का सीक्वल करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक किसी ने उनसे कॉन्टेक्ट नहीं किया है. उन्होंन कहा, “उस फिल्म को बनाने में हमें बहुत मज़ा आया! मेरा किरदार रैंचो मेरा अब तक का सबसे फेवरेट किरदार है. लोग आज भी रैंचो की बात करते हैं. तो हां, मैं सीक्वल करना चाहूंगा. लेकिन किसी ने मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं किया है.”

‘थ्री इडियट्स’ के बारे में सब कुछ

थ्री इडियट्स दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और इसने विदेशों में बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस का एक नया बेंचमार्क सेट किया था. यह लंबे समय तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही. सालों से, टीवी पर बार-बार टेलीकास्ट और ओटीटी स्ट्रीमिंग के कारण इसके फैंस की संख्या भी काफी बढ़ गई है. फिल्म में बोमन ईरानी, ​​करीना कपूर, ओमी वैद्य और मोना सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.