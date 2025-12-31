जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बरकरार रखा हुआ है और ये अच्छी कमाई कर रही है. दिलचस्प बात ये हैं कि बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर के बावजूद, इस हॉलीवुडफिल्म ने दूसरे मंगलवार को भी अच्छी कमाई की है. चलिए यहां जानते हैं 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने रिलीज के 12वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने दूसरे मंगलवार कितना कलेक्शन?

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक , 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने 12वें दिन भारत में लगभग 5.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. जिससे सभी भाषाओं में इसका कुल कलेक्शन अब 148.15 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि फिल्म के कलेक्शन में दूसरे हफ्ते में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन इसने फिर भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है.

इस फिल्म ने पहले हफ्ते में शानदार शुरुआत की और पहले सात दिनों में अनुमानित 109.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि, दूसरे वीक में इसके कलेक्शन में भारी गिरावट आई और लगभग 38.65 करोड़ रुपये ही कमा पाई. फिल्म की रिलीज से पहले की चर्चा और उम्मीदों को देखते हुए यह गिरावट काफी निराशाजनक है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' की ऑक्यूपेंसी

ऑक्यूपेंसी की बात करें तो, फिल्म ने अंग्रेजी वर्जन में कुल 29.23 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की और बॉक्स ऑफिस पर अपनी बढ़त बनाए रखी. वहीं हिंदी वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी 18.67 प्रतिशत रही, जबकि तमिल वर्जन की ऑक्यूपेंसी 17.54 प्रतिशत रही.

फिल्म की ऑक्यूपेंसी भाषावार कलेक्शन के आंकड़ों से मेल खाती है, सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने अंग्रेजी भाषी बाजार से लगभग 64.6 करोड़ रुपये और हिंदी भाषी बाजार से 48.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं तमिल वर्जन का कलेक्सन 21.63 करोड़ रुपये रहा, जबकि तेलुगु डब वर्जन ने लगभग 12.49 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं, कन्नड़ और मलयालम वर्जन ने मिलकर अनुमानित 58 लाख रुपये कमाए हैं.

अवतार: फायर एंड ऐश' वर्सेस 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'

हालांकि 'अवतार: फायर एंड ऐश' 'अवतार' फ्रेंचाइज़ की पिछली फिल्मों द्वारा सेट किए बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं रही है. दरअसल, यह फिल्म अभी तक 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' के पहले हफ्ते के कलेक्शन को भी पार नहीं कर पाई है, जिसने भारत में 391.4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था।