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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1934 में महात्मा गांधी-हेडगेवार की मुलाकात में क्या बात हुई थी? Aakhri Sawaal का दमदार टीजर आउट

1934 में महात्मा गांधी-हेडगेवार की मुलाकात में क्या बात हुई थी? Aakhri Sawaal का दमदार टीजर आउट

Aakhri Sawal Teaser: जब से संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सच' का ऐलान हुआ है, दर्शकों के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है. आखिरकार फिल्म का टीजर अब रिलीज हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Apr 2026 04:14 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'आखिरी सवाल' को लेकर चर्चा में हैं. दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसमें इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र देखने को मिलेगा, जिन पर ज्यादा बात नहीं होती है. अब आखिरकार 'आखिरी सवाल' का टीजर रिलीज हो गया है, जिस देखने के बाद दर्शक अब बस इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. 

क्या था वो आखिरी सवाल?
'आखिरी सवाल' के टीजर की शुरुआत एक सवाल के साथ होती है. स्क्रीन पर लिखा आता है, 'सवाल, जिसे पूछने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की. क्या हुआ था साल 1934 में महात्मा गांधी के साथ आरएसएस के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की मीटिंग में'? इसके बाद के सीन में महात्मा गांधी का किरदार कहते हैं, 'यह जातिवाद एक दिन भारत को बांटकर रख देगा.'

 
 
 
 
 
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बेहद दिलचस्प है 'आखिरी सवाल' का टीजर
टीज़र में महात्मा गांधी और केशव बलिराम हेडगेवार की बातचीत और मुलाकात की एक बहुत ही दमदार झलक दिखाई गई है, जिसे काफी ड्रामेटिक तरीके से पेश किया गया है. ये न केवल RSS की विचारधारा को छूती है, बल्कि कुछ ऐसे साहसी सवाल उठाती है, जो दर्शकों को उन घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे, जिन्होंने देश की दिशा बदली है.

मेकर्स ने टीजर शेयर करते हुए लिखा, 'एक ऐसा सवाल, जिसे पूछने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की. ये फिल्म आपकी आंखें खोल देगी और हकीकत से रूबरू कराएगी.'

कब रिलीज होगी ये फिल्म?
इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग ने संभाली है. निखिल आनंद और संजय दत्त ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं. इसका म्यूजिक मोंटी शर्मा ने तैयार किया है और बोल कुमार विश्वास के हैं. 'आखिरी सवाल' 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

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Published at : 14 Apr 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Aakhri Sawaal
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