जॉम्बी वर्ल्ड का खौफ पैदा करेंगी ये 8 अपकमिंग मूवीज, साल 2026 में देंगी थिएटर्स में दस्तक

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजॉम्बी वर्ल्ड का खौफ पैदा करेंगी ये 8 अपकमिंग मूवीज, साल 2026 में देंगी थिएटर्स में दस्तक

Upcoming Zombie Movies: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए ऑन हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा. ये सभी अगले साल थिएटर्स में दस्तक देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: सखी चौधरी | Updated at : 03 Nov 2025 07:40 PM (IST)
साइंस फिक्शन-हॉरर-सस्पेंस और एक्शन तीनों का तड़का एकसाथ देखना हो तो किसी भी दर्शक की पहली च्वाइस जॉम्बी मूवीज ही होंगी. अगर आप भी जॉम्बी वर्ल्ड से जुड़ी इन फिक्शन हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो साल 2026 में आपके लिए थिएटर्स पर एक के बाद एक आठ फिल्में आने वाली हैं. आज आपको इन आठ फिल्मों के बारे में बताएंगे.

1. 28 ईयर्स लेटर- द बोन टेंपल - 16 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही ये फिल्म डैनी बॉयल की आइकॉनिक सागा की चौथी किश्त है. कैंडीमैन फेम डायरेक्टर निया डि कॉस्टा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और एलेक्स गारलेंड ने इस फिल्म की कहानी लिखी है. रॉल्फ फिएन्स, जैक ओ कॉनेल और एरिन कैलीमैन के जरिए कास्ट भी रिफ्रेशिंग नजर आ रही है. साइकोलॉजिकल टेंशन के इर्दगिर्द घूमती ये फिल्म एक परफेक्ट हॉरर एलिमेंट साबित हो सकती है.

2. रेजिडेंट इविल - 18 सितंबर 2026 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म का अपना एक अलग फैनबेस है. जैक क्रेगर ने इस फिल्म को फ्रैश जॉम्बी एरिना के सिनेरियो में तैयार किया है. ये एक ऐसे डिलिवरी मैन की कहानी है जो खुद को एक जॉम्बी आउटब्रेक में फंसा पाता है.

3. रैप्चर - तारीख अभी तय नहीं है लेकिन मेकर्स इस फिल्म को अगले साल ही रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. रैप्चर 2026 की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली एक जॉम्बी हॉरर मूवी साबित हो सकती है. जॉर्डन टानाहिल के निर्देशन में बनी इस फिल्म का प्लॉट प्लेग से ग्रसित मध्यकालीन दुनिया का है.

4. रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड  (रिबूट सीक्वल) - इस फिल्म की रिलीज का टारगेट भी अगले साल का ही रखा गया है. ये फिल्म 1980 की कल्ट फिल्म का सीक्वल है और फिल्म में साल 1985 के दौरान पिछली फिल्म में हुए घटनाक्रमों के 18 महीनों के बाद के वक्त पर फोकस किया गया है. फिल्म में क्रिसमस के माहौल में जॉम्बी वाला कहर किसी के भी मन में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है.

5. वी बैरी द डैड - 2 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही ये फिल्म इवा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी है. जो एक मिलिट्री डिजास्टर के बाद बॉडी रिकवरी यूनिट का हिस्सा बन जाती है. दरअसल ये महिला अपने लापता पति की तलाश में है और जॉम्बी आटब्रेक के बीच उसकी तलाश कहां कहां से होकर गुजरती है ये फिल्म को और दिलचस्प बनाता है.

6. दिस इज नॉट अ टेस्ट - साल 2026 में ही इस फिल्म की रिलीज का टारगेट मेकर्स ने तय किया है. इस फिल्म में जॉम्बी आउटब्रेक का हॉरर हाइस्कूल के हॉलवेज से होकर गुजरता है. एडम मैक्डोनल्ड की इस फिल्म को लेकर दर्शकों में भी इंतजार है.

7. हाउस ऑफ द डेड - ये फिल्म भी अगले साल रिलीज के लिए तैयार है. ऑइकनिक जॉम्बी सागा के ही फ्लेवर में ये एक नया वर्जन साबित होने जा रही है. हालांकि अभी इस फिल्म की कास्टिंग, डायरेक्शन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी है.

8. ट्वालाइट ऑफ द डेड - ये फिल्म जॉर्ज ए रोमैरो की आइकॉनिक सागा लिविंग डेड का फाइनल चैप्टर होगी. 2026 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में लैंड ऑफ द डेड की कहानी को ही आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है. हालांकि अभी फिल्म को लेकर प्लॉट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

Published at : 03 Nov 2025 07:40 PM (IST)
Tags :
28 Years Later - The Bone Temple Rapture Upcoming Zombie Movies
