यूट्यूब पर 'मलिक व्लॉग्स' के नाम से मशहूर अरमान मलिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा मं रहते हैं. अरमान मलिक की दो पत्नियां हैं और दोनों साथ में खुशी- खुशी रहती हैं. इस बात को लेकर अरमान काफी चर्चा में बने रहते हैं. इन दिनों तो उनकी पहली पत्नी पायल मलिक प्रेगनेंट हैं इस वजह से वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी हैं. अभी हाल ही में पायल ने अपना एक वीडियो शेयर किया जो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है.

डांस वीडियो किया शेयर

पायल मलिक इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने हाल ही में अपना एक डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है. पायल इस वक्त अपना प्रेगनेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ब्लैक कलर की टाइट फिटेड आउटफिट पहनी हैं. जिसमें उनका बेबी बम्प साफ नजर आ रहा है. ये ड्रेस पहनकर पायल सीढ़ियों से डांस करते हुए उतरती हैं, तभी सामने पति अरमान को देखती हैं और नाटक करने लगती हैं. यहां देखें वीडियो:

ट्रोल हो रहीं पायल

ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो को कुछ लोग तो पसंद कर रहे हैं लेकिन अधिकतर लोग पायल को इस वीडियो के लिए ट्रोल कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'बेशर्मी की भी हद होती है'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ढंग के कपड़े तो पहन लेती', तो वहीं कई लोग पायल को प्रेगनेंसी को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं.





अरमान की दो शादियां

बता दें कि पायल मलिक मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी हैं. अरमान 'बिग बॉस ओटीटी 3' में अपनी दोनों पत्नियों के साथ शामिल हुए थे. इस शो के दौरान इन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी, कि कैसे पायल और कृतिका दोस्त थी. फिर कृतिका, अरमान से मिलीं और दोनों प्यार कर बैठे. एक पत्नी केहोते हुए एरमान ने कृतिका से शादी कर ली थी उस समय पायल और अरमान का एक बेटा भी था. वैसे अब ये तीनों चार बच्चों के पैरेंट्स हैं. जिसमें से तीन बच्चे पायल के हैं और एक बेटा कृतिका का है. तो वहीं पायल अब एक बार फिर से प्रेगनेंट हैं और जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं.