हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजन'बेशर्मी की भी हद है' प्रगनेंसी में ऐसे कपड़े पहन डांस करने पर ट्रोल हुईं Bigg Boss OTT फेम पायल मलिक, वायरल हो रहा वीडियो

'बेशर्मी की भी हद है' प्रगनेंसी में ऐसे कपड़े पहन डांस करने पर ट्रोल हुईं Bigg Boss OTT फेम पायल मलिक, वायरल हो रहा वीडियो

Payal Malik Viral Video: मशहूर इंफ्लुएंसर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां काफी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में प्रेगनेंट पायल मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 Feb 2026 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

यूट्यूब पर 'मलिक व्लॉग्स' के नाम से मशहूर अरमान मलिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा मं रहते हैं. अरमान मलिक की दो पत्नियां हैं और दोनों साथ में खुशी- खुशी रहती हैं. इस बात को लेकर अरमान काफी चर्चा में बने रहते हैं. इन दिनों तो उनकी पहली पत्नी पायल मलिक प्रेगनेंट हैं इस वजह से वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी हैं. अभी हाल ही में पायल ने अपना एक वीडियो शेयर किया जो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है.

डांस वीडियो किया शेयर
पायल मलिक इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने हाल ही में अपना एक डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है. पायल इस वक्त अपना प्रेगनेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ब्लैक कलर की टाइट फिटेड आउटफिट पहनी हैं. जिसमें उनका बेबी बम्प साफ नजर आ रहा है. ये ड्रेस पहनकर पायल सीढ़ियों से डांस करते हुए उतरती हैं, तभी सामने पति अरमान को देखती हैं और नाटक करने लगती हैं. यहां देखें वीडियो:

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Payal Malik (@payal_malik_53)

ट्रोल हो रहीं पायल
ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो को कुछ लोग तो पसंद कर रहे हैं लेकिन अधिकतर लोग पायल को इस वीडियो के लिए ट्रोल कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'बेशर्मी की भी हद होती है'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ढंग के कपड़े तो पहन लेती', तो वहीं कई लोग पायल को प्रेगनेंसी को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं.

बेशर्मी की भी हद है' प्रगनेंसी में ऐसे कपड़े पहन डांस करने पर ट्रोल हुईं Bigg Boss OTT फेम पायल मलिक, वायरल हो रहा वीडियो


बेशर्मी की भी हद है' प्रगनेंसी में ऐसे कपड़े पहन डांस करने पर ट्रोल हुईं Bigg Boss OTT फेम पायल मलिक, वायरल हो रहा वीडियो

अरमान की दो शादियां
बता दें कि पायल मलिक मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी हैं. अरमान 'बिग बॉस ओटीटी 3' में अपनी दोनों पत्नियों के साथ शामिल हुए थे. इस शो के दौरान इन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी, कि कैसे पायल और कृतिका दोस्त थी. फिर कृतिका, अरमान से मिलीं और दोनों प्यार कर बैठे. एक पत्नी केहोते हुए एरमान ने कृतिका से शादी कर ली थी उस समय पायल और अरमान का एक बेटा भी था. वैसे अब ये तीनों चार बच्चों के पैरेंट्स हैं. जिसमें से तीन बच्चे पायल के हैं और एक बेटा कृतिका का है. तो वहीं पायल अब एक बार फिर से प्रेगनेंट हैं और जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं.

और पढ़ें
Published at : 01 Feb 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Arman Malik Payal Malik Kritika Malik
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
क्रिकेट
भारत से मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? जानें इसे लेकर क्या है ICC का नियम
भारत से मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? जानें ICC का नियम
महाराष्ट्र
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: यूपी, एमपी, गुजरात, बंगाल...'वोट चोरी' पर बवाल? | Vote Chori | Seedha Sawal
Vaishno Devi: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में तेंदुआ रास्ता भटककर पहुंचा, इलाके में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: बजट से क्या मिला...सबसे सटीक विश्लेषण | Parliament | Mahadangal
Union Budget 2026: क्या सच में आम आदमी के हिस्से कुछ आया? बजट का पूरा विश्लेषण | ABP
NSD में बस्ती है Cinema Lovers की जान | Nawazuddin Siddiqui, Neena Gupta & More
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
क्रिकेट
भारत से मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? जानें इसे लेकर क्या है ICC का नियम
भारत से मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? जानें ICC का नियम
महाराष्ट्र
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
शिक्षा
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget