खेसारी लाल यादव के गाने 'पनवाड़ी' पर डांस करते-करते पूल में गिरे वरुण धवन, वीडियो हो गया वायरल
Varun Dhawan Fall: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया. जिसमें वह भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं, जिसे फैंस बार-बार देख रहे हैं.
वरुण ने पोस्ट किया एक मजेदार वीडियो
इस वीडियो में वरुण धवन और खेसारी लाल यादव दोनों मिलकर 'पनवाड़ी' गाने के हुक स्टेप पर जबरदस्त डांस कर रहे हैं. डांस करते-करते वरुण धवन अचानक पीछे की तरफ स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं. जैसे ही वरुण पूल में गिरते हैं, खेसारी भी बिना देर किए उनके पीछे कूद पड़ते हैं.
मजेदार बात यह है कि पूल में गिरने के बावजूद दोनों डांस करना बिलकुल भी नहीं छोड़ते. वे पानी के अंदर भी डांस करते रहते हैं और पूरी मस्ती के साथ गाने पर परफॉर्म करते नजर आते हैं.
क्या पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में स्विमिंग पूल है?
वरुण धवन ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, "कौन जानता था कि 'पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में' स्विमिंग पूल होगा?" उन्होंने साथ ही लिखा कि उनकी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. उन्होंने भोजपुरी समाज को भी नमस्कार किया.
View this post on Instagram
'पनवाड़ी' गाना फिल्म का एक होली स्पेशल सॉन्ग है. इस गाने में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और अन्य कलाकारों जैसे देव नेगी, प्रीतम, निकिता गांधी और अकासा ने अपनी आवाज दी है. गाने के बोल जयराज ने लिखे हैं और म्यूजिक एपीएस ने दिया है.
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है. यह वरुण धवन के साथ शशांक खेतान की तीसरी फिल्म है. इसके पहले दोनों ने 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' में साथ काम किया था.
View this post on Instagram
इस फिल्म में वरुण धवन और जान्हवी कपूर की जोड़ी नजर आएगी. इससे पहले दोनों ने साल 2023 में आई फिल्म 'बवाल' में साथ काम किया था.
फिल्म में रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL