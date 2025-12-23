भोजपुरी स्टार पवन सिंह इस हसीना के साथ करेंगे रोमांस, वायरल तस्वीरों ने बढ़ाया एक्साइटमेंट

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म और उसमें नजर आने वाली नई एक्ट्रेस महिमा सिंह. उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली महिमा सिंह हाल ही में पवन सिंह के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इन वायरल तस्वीरों ने फैंस के बीच उत्सुकता और चर्चा दोनों को बढ़ा दिया है. बताया जा रहा है कि महिमा सिंह पवन सिंह के साथ एक अनटाइटल्ड भोजपुरी फिल्म में नजर आएंगी.

पवन सिंह के साथ जल्द ही आएंगी नजर महिमा सिंह

भोजपुरी इंडस्ट्री में यह कोई नई बात नहीं है कि पवन सिंह के साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस का करियर नई ऊंचाइयों को छूता है. पवन सिंह के स्टारडम और उनकी फिल्मों की लोकप्रियता ने कई नई एक्ट्रेसेस को पहचान दिलाई है. इसी कड़ी में अब महिमा सिंह का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है. इंडस्ट्री सूत्रों की मानें तो महिमा की स्क्रीन प्रेजेंस और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा है.

पवन सिंह और महिमा सिंह की केमिस्ट्री को लेकर भी फैंस में खासा उत्साह है. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग और ऑन-स्क्रीन तालमेल साफ नजर आता है. कहा जा रहा है कि कैमरे के सामने दोनों की केमिस्ट्री काफी फ्रेश और प्रभावशाली है, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगी. महिमा खुद भी पवन सिंह के साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसे अपने करियर का अहम मौका मानती हैं.

पवन सिंह ने भोजपुरी सिनेमा को दिलाई एक अलग पहचान

पवन सिंह का स्टारडम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. हिट गानों से लेकर सुपरहिट फिल्मों तक, उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाई है. उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ बिहार-यूपी ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में बसे भोजपुरी दर्शक भी करते हैं.

बता दें, पवन सिंह के साथ महिमा सिंह की जोड़ी को इंडस्ट्री के लिए एक नई और दिलचस्प शुरुआत माना जा रहा है. अब देखना यह होगा कि यह नई जोड़ी बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है, लेकिन इतना तय है कि पवन सिंह और महिमा सिंह की यह फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में आ चुकी है.