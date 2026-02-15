हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाअक्षरा सिंह से लेकर आम्रपाली दुबे तक, अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रह चुके हैं ये भोजपुरी सेलेब्स

अक्षरा सिंह से लेकर आम्रपाली दुबे तक, अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रह चुके हैं ये भोजपुरी सेलेब्स

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव तक ये भोजपुरी एक्टर्स जो अपने प्रोफेशनल के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में आते है नजर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 04:57 PM (IST)
एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव तक ये भोजपुरी एक्टर्स जो अपने प्रोफेशनल के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में आते है नजर.

भोजपुरी इंडस्ट्री के ये पॉपुलर एक्टर्स सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि अपने पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर काफी चर्चाओं में नजर आते है. कुछ एक्टर्स तो अपने लव लाइफ को लेकर लाइमलाइट में भी रह चुके.

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह का, एक्टर का नाम कई सारी एक्ट्रेस से जुड़ चुका है जिनमे मोनालिसा और अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है. लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा उनका नाम अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा. दोनों कई साल एक दुसरे को डेट किया और फिर अचानक अलग हो गए.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह का, एक्टर का नाम कई सारी एक्ट्रेस से जुड़ चुका है जिनमे मोनालिसा और अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है. लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा उनका नाम अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा. दोनों कई साल एक दुसरे को डेट किया और फिर अचानक अलग हो गए.
इस लिस्ट में दुसरे नंबर पर आती है भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी आम्रपाली दुबे का, एक्ट्रेस का नाम चर्चीत एक्टर दिनेश लाल यादव के साथ जुड़ रहा. लोगों का ये भी कहना है की दोनों काफी समय से एक दुसरे के साथ रिलेशनशिप में है और एक दुसरे को डेट कर रहे है.
इस लिस्ट में दुसरे नंबर पर आती है भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी आम्रपाली दुबे का, एक्ट्रेस का नाम चर्चीत एक्टर दिनेश लाल यादव के साथ जुड़ रहा. लोगों का ये भी कहना है की दोनों काफी समय से एक दुसरे के साथ रिलेशनशिप में है और एक दुसरे को डेट कर रहे है.
Published at : 15 Feb 2026 04:57 PM (IST)
