अक्षरा सिंह से लेकर आम्रपाली दुबे तक, अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रह चुके हैं ये भोजपुरी सेलेब्स

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह का, एक्टर का नाम कई सारी एक्ट्रेस से जुड़ चुका है जिनमे मोनालिसा और अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है. लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा उनका नाम अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा. दोनों कई साल एक दुसरे को डेट किया और फिर अचानक अलग हो गए.