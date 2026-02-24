हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमासिंगर निशा उपाध्याय कैसे बनी भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टेज स्टार? जानिए उनका पूरा सफर

सिंगर निशा उपाध्याय कैसे बनी भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टेज स्टार? जानिए उनका पूरा सफर

भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय हाल ही में एक स्टेज शो के दौरान एंकर के आपत्तिजनक सवाल पर भड़क गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया. इसी बीच आइए उनके जीवन और संगीत करियर की कहानी को जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Feb 2026 09:58 PM (IST)
भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय हाल ही में एक स्टेज शो के दौरान एंकर के आपत्तिजनक सवाल पर भड़क गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया. इसी बीच आइए उनके जीवन और संगीत करियर की कहानी को जानते हैं.

भोजपुरी निशा उपाध्याय इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने बिहार के सारण में एक स्टेज शो किए था, जहां एंकर ने शो के दौरान ऑडियंस के सामने उनसे आपत्तिजनक सवाल किया. एंकर ने मजाक में ही निशा से पूछा कि 'आपका रेट क्या हैं?', जिसके बाद वहां का माहौल बहुत बिगड़ गया. एंकर के इस सवाल पर निशा भड़क गई और सैंडल निकलकर मारने दौड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इसी बीच आइए निशा उपाध्याय के जीवन और करियर पर एक नजर डालते हैं.

1/7
निशा उपाध्याय का जन्म 12 अप्रैल 1996 को बिहार के सारण जिले के गरखा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ. बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था. जब वह तीसरी कक्षा में थी, तब स्कूल के एक कार्यक्रम में उन्होंने गाना गाया. उनकी आवाज सुनकर शिक्षक भी हैरान रह गए. वहीं से उनके हुनर को पहचान मिली.
निशा उपाध्याय का जन्म 12 अप्रैल 1996 को बिहार के सारण जिले के गरखा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ. बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था. जब वह तीसरी कक्षा में थी, तब स्कूल के एक कार्यक्रम में उन्होंने गाना गाया. उनकी आवाज सुनकर शिक्षक भी हैरान रह गए. वहीं से उनके हुनर को पहचान मिली.
2/7
निशा के पिता हरिहर नाथ उपाध्याय चाहते थे कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी गायिका बने. निशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने पिता के सपने को सच करना चाहती थी. उनकी मां ने भी हमेशा उनका साथ दिया. परिवार में दो भाई रवि और दिवाकर और दो बहनें अनु और अनीशा हैं.
निशा के पिता हरिहर नाथ उपाध्याय चाहते थे कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी गायिका बने. निशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने पिता के सपने को सच करना चाहती थी. उनकी मां ने भी हमेशा उनका साथ दिया. परिवार में दो भाई रवि और दिवाकर और दो बहनें अनु और अनीशा हैं.
Published at : 24 Feb 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Singer Nisha Upadhyay

भोजपुरी सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
इस एक्ट्रेस की किस्मत चमकी, रणवीर सिंह की बिग बजट फिल्म प्रलय में मिली एंट्री
इस एक्ट्रेस की किस्मत चमकी, रणवीर सिंह की बिग बजट फिल्म प्रलय में मिली एंट्री
मनोरंजन
मर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज
मर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज
मनोरंजन
तिहाड़ और आर्थर रोड जेल से रची गई रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की साजिश, मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा
तिहाड़ और आर्थर रोड जेल से रची गई रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की साजिश, मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा
मनोरंजन
Dipika Kakar Health Update: 'बस दर्द में है', दीपिका कक्कड़ की हुई सर्जरी, पति शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट
'बस दर्द में है', दीपिका कक्कड़ की हुई सर्जरी, पति शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Uday Bhanu Arrest:उदय भानु की गिरफ्तारी पर संग्राम, Rahul Gandhi बोले 'मेरे बब्बर शेर' | Congress
IT Stocks में भूचाल: Dot-Com Crash 2.0 या AI Revolution का Buying Opportunity? | Paisa Live
₹20,000 Crore Push: Airtel का Financial Inclusion Mission | Paisa Live
IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
PAK vs ENG: अंतिम 18 गेंद में 24 रन और 4 विकेट, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 का लक्ष्य; शुरुआत और अंत दोनों रहा बुरा
अंतिम 18 गेंद में 24 रन और 4 विकेट, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 का लक्ष्य; शुरुआत और अंत दोनों रहा बुरा
विश्व
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
विश्व
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
इंडिया
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान लगी थी गोली
हेल्थ
Holi 2026 Warning: सिंथेटिक रंगों से स्किन-आंखों और फेफड़ों को कैसे हो सकता है नुकसान? जानें इनसे बचने का तरीका
सिंथेटिक रंगों से स्किन-आंखों और फेफड़ों को कैसे हो सकता है नुकसान? जानें इनसे बचने का तरीका
शिक्षा
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget