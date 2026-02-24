सिंगर निशा उपाध्याय कैसे बनी भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टेज स्टार? जानिए उनका पूरा सफर

निशा उपाध्याय का जन्म 12 अप्रैल 1996 को बिहार के सारण जिले के गरखा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ. बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था. जब वह तीसरी कक्षा में थी, तब स्कूल के एक कार्यक्रम में उन्होंने गाना गाया. उनकी आवाज सुनकर शिक्षक भी हैरान रह गए. वहीं से उनके हुनर को पहचान मिली.