भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया धमाका करने जा रही है बाबा मोशन पिक्चर्स प्रा. लि. की आगामी फिल्म 'मांग भरी सजना'. हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोर ली है.

'मांग भरी सजना' में परिवार और रिश्तों की गहराई

इमोशनल, सोशल फैमिली ड्रामा पर आधारित इस फिल्म को डायरेक्टर राकेश त्रिपाठी ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में प्रस्तुत किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप के. शर्मा ने हमेशा ही भोजपुरी सिनेमा को क्वालिटी और फैमिली एंटरटेनमेंट देने की ट्रडिशन को आगे बढ़ाया है. “मांग भरी सजना” में भी उन्होंने वही अप्रोच अपनाया है. उनकी मानें तो भोजपुरी सिनेमा अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक मैसेज देने का भी जरिया बन चुका है.

प्रदीप शर्मा ने कहा कि इस फिल्म में परिवार, रिश्ते और वैल्यूज को बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है, जो दर्शकों को गहराई से जोड़ने का काम करेगा.

राहुल शर्मा इस फिल्म में एक्शन और परिवार के लिए त्याग

वहीं, फिल्म के हीरो राहुल शर्मा इस बार एक जाबांज आशिक के रोल में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में उनका एक्शन, इमोशन और रोमांस दर्शकों को बेहद अफेक्ट कर रहा है. राहुल शर्मा ने बताया कि यह फिल्म उनके करियर की सबसे खास फिल्मों में से एक है क्योंकि इसमें उन्हें एक साथ कई रंगों को जीने का मौका मिला. वे कहते हैं, “इस फिल्म में सिर्फ प्रेम कहानी ही नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, संघर्ष और परिवार के लिए त्याग का भाव भी है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक मेरे किरदार से जरूर जुड़ाव महसूस करेंगे. ”

फिल्म में एक्टिंग और संगीत का तड़का

फिल्म में मेघाश्री और कुणाल सिंह के साथ-साथ देव सिंह, रोहित सिंह (मटरू), विनीत विशाल, मोना राय, प्रकाश जैस जैसे एक्टर्स ने भी अपनी ऐक्टिंग से इसे और मजबूती दी है. गीतों को आशुतोष तिवारी, शेख मधुर और धरम हिंदुस्तानी ने लिखा है, जबकि सुरों का जादू विजय चौहान, शिल्पी राज, साजन मिश्रा, संध्या सरगम सहित कई पॉपुलर सिंगर्स ने बिखेरा है. संगीतकार साजन मिश्रा ने धुनों को दिलकश अंदाज में तैयार किया है.

“मांग भरी सजना”: बॉक्स ऑफिस हिट का इंतजार

फिल्म की कहानी,स्क्रीनप्ले डायलॉग्स खुद डायरेक्टर राकेश त्रिपाठी ने लिखे हैं. छायांकन की जिम्मेदारी महेश वेंकट ने संभाली है, जिनकी कैमरा वर्किंग से ट्रेलर में हर फ्रेम और भी अट्रैक्ट बना है. फिल्म के पी आर ओ रंजन सिन्हा हैं. कुल मिलाकर, “मांग भरी सजना” अपने स्ट्रांग डायरेक्शन, गहरी कहानी और प्रदीप के. शर्मा जैसे दूरदर्शी मेकर और राहुल शर्मा जैसे दमदार ऐक्टर के कारण भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित होने जा रही है. फैंस की एक्साइटमेंट को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी.