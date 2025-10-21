भोजपुरी सिनेमा की बेस्ट एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव छठ माता पर आधारित श्रद्धा भक्ति से भरपूर छठ गीत 'पनिया में कांपतारी कनिया' लेकर आई हैं. इस गीत को सिंगर कीर्ति सिंह ने मधुर आवाज गाया है. ये छठ गीत वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.

लोक आस्था के महापर्व में गूंजा नया छठ गीत

बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े धूमधाम से भारतवर्ष के साथ साथ विदेश में मनाया जाता है. ऐसे में वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स म्यूजिक कंपनी एक से बढ़कर एक छठ गीत रिलीज कर रही है. इसी कड़ी में यह छठ गीत 'पनिया में कांपतारी कनिया' रिलीज किया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. ये छठ गीत सुनकर व देखकर लोगों का मन झूम रहा है, उनमें भक्ति भावना उमड़ रही है.

माही ने छठ पर्व में दर्शाई अपनी भक्ति

इस गीत के वीडियो में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव सोलह श्रृंगार किये हुए कुछ ग्रामीण महिलाओं के घाट पर पानी में खड़ी होकर छठ माता की उपासना कर रही हैं और सुबह का अर्घ देने के लिए सूर्य देव के उदय होने का बेसब्री से कर रही हैं. माही श्रीवास्तव पानी में खड़ी होकर सूप में पूजन सामग्री लेकर पूरब की ओर मुंह करके खड़ी होकर कह रही हैं कि..'सन सन बहतावे देखीं शीत लहरी, निकलीं आदित्यमल बदरी से बहरी, पुरुब से तनी दिखलाईं नु जी, पनिया में कांपतारी कनिया हो, देव दरश दिखाईं नु जी, बरतिन के बूझी परेशनिया नु हो, देव रथी चढ़ि आईं नु हो...'

वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स का भोजपुरी छठ गीत

वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स प्रस्तुत भोजपुरी छठ गीत 'पनिया में कांपतारी कनिया' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इस गीत को भोजपुरी की सिंगर कीर्ति सिंह ने मधुर आवाज में गाया है. इस गाने में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव ने शानदार अदायगी करके सबका दिल जीत लिया है. इस गीत को गीतकार अरुण बिहारी ने लिखा है. संगीतकार छोटू रावत ने इस गीत को मधुर संगीत दिया है. वीडियो डायरेक्टर गोल्डी जायसवाल, डीओपी गौरव राय, कोरियोग्राफर सनी सोनकर, एडिटर आलोक गुप्ता, डीआई रोहित सिंह ने किया है. इस गाने का राइट्स वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के पास है.

छठ माता की कृपा और भक्ति का एहसास

इस छठ गीत 'पनिया में कांपतारी कनिया' को लेकर माही श्रीवास्तव ने कहा कि 'छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है. छठ माता की महिमा अपार है, उनकी कृपा से हर कार्य संभव हो जाता है. श्रद्धा भक्ति से जो भी व्रती अपनी मनोकामना मां से करते हैं, वह अवश्य पूर्ण होता है. मुझे खुशी है कि मुझे छठ माई पर आधारित इस छठ गीत में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. इस गीत की शूटिंग के समय पूरा माहौ भक्तिमय रहा था. इतना अच्छा छठ गीत बनाने के लिए रत्नाकर कुमार सर को दिल से थैंक्यू. इस सांग को प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद देती हूं. छठी मइया की कृपा सभी पर बनी रहे. जय छठी मइया.