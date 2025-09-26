विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, इन सितारों के लिए स्पेशल रहेगा साल 2025, घर में गूंजेगी बच्चे की किलकारी
Bollywood Stars: साल 2025 में कई स्टार्स ने फैंस के साथ पेरेंट्स बनने की गुड न्यूज शेयर की है. तो चलिए जानते हैं इनमें से इसी साल किस-किस के घर बेबी का वेलकम होगा.
बॉलीवुड में कई ऐसी स्टार जोड़ियां हैं. जिनके लिए साल 2025 काफी ज्यादा खास रहने वाला है. दरअसल इसी साल ये कपल्स अपने पहले बच्चे का पेरेंट्स बनने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के अलावा इस साल किन-किन स्टार्स के घर बच्चे की किलकारी गूंजेगी.
ये बॉलीवुड कपल देंगे साल 2025 में गुड न्यूज
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल - बॉलीवुड के लवबर्ड विक्की कौशल और कैटरीना कैफ शादी के चार साल अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे. कपल ने हाल ही में ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की. वहीं इससे कपल के एक करीबी ने बताया था कि दोनों अक्टूबर या नवंबर में पेरेंट्स बन जाएंगे.
View this post on Instagram
पत्रलेखा और राजकुमार राव - बॉलीवुड के उम्दा एक्टर राजुकमार राव भी जल्दी ही पिता बनने वाले हैं. उनकी वाइफ पत्रलेखा इन दिनों प्रेग्नेंसी पीरियर एंजॉय कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार कपल भी इसी साल अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे. पत्रलेखा अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रेग्नेंसी पीरियड की खास तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं. जिनपर यूजर्स खूब प्यार लुटाते हैं. पत्रलेखा और राजकुमार की शादी साल 2021 में शादी की थी.
View this post on Instagram
शूरा खान और अरबाज खान - बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान ने शूरा खान से दूसरी शादी की है. अब शूरा प्रेग्नेंट हैं. कई बार वो पैपराजी के समने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर चुकी हैं. अरबाज खान 58 साल की उम्र में पेरेंट्स बनेंगे. इस कपल ने साल 2023 में बहन अर्पिता खान के घर ग्रैंड वेडिंग की थी. जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ था.
View this post on Instagram
बताते चलें कि इन स्टार्स के अलावा एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा भी जल्दी पेरेंट्स बनेंगे. दोनों ने कुछ वक्त पहले ही फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की थी. एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट किया था.
