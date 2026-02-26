हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. अक्षरा अपनी बेबाकी के लिए भी मशहूर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Feb 2026 02:41 PM (IST)
अक्षरा सिंह की प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ फैंस उनकी पर्सनल लाइफ से भी वाकिफ हैं. हर कोई जानता है कि एक दौर में अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. लेकिन, इनका रिश्ता बहुत बुरे मुकाम पर खत्म हुआ था. यही वजह है कि आज भी अक्षरा से किसी भी इंटरव्यू के दौरान इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं.

अब लेटेस्ट इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने कंफर्म किया है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं. पूरी जिंदगी वो एक रिश्ते के दवाब में दबी नहीं रहना चाहती हैं. अक्षरा ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले सवाल पर रिएक्शन दिया.

उनसे कोई सवाल नहीं पूछता

अक्षरा ने कहा,'काफी समय हो गया है. मैं भी जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूं. वो दस अलग-अलग लड़कियों के साथ घूम रहे हैं और कोई उसे सवाल नहीं करता, लेकिन हर कोई मुझसे सवाल करता है.'

अक्षरा सिंह ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'अगर मेरा नाम उनसे जुड़ता रहेगा और मुझसे उनके बारे में पूछा जाता रहेगा, और अगर उनके बारे में मेरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहेंगे, तो मुझसे शादी कौन करेगा. हर कोई जानता है कि उनका चरित्र कैसा है, फिर भी कोई उनसे सवाल नहीं करता.'

 
 
 
 
 
आपको बता दें अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर वक्त-वक्त पर कंट्रोवर्सी होती रही है. अक्षरा ने कई इंटरव्यू में कहा है कि पवन सिंह ने उनका शारीरिक शोषण किया और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे.

अक्षरा ने शुभंकर मिश्रा के पॉडाकास्ट में कहा था,'ऐसा कई बार हुआ है और एक बार तो मैं बाल-बाल मौत से बची. मुझे एक बंद कमरे में पीटा गया था.' अक्षरा सिंह ने कहा था कि वो पवन सिंह से बहुत प्यार करती थीं और उनके संग अपना फ्यूचर देख रही थीं.

Published at : 26 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Pawan Singh Akshara Singh
Embed widget