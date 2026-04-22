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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजेनिफर विंगेट फिर से करने वाली हैं शादी? एक्ट्रेस की इस हरकत की वजह से फैले रूमर्स

जेनिफर विंगेट फिर से करने वाली हैं शादी? एक्ट्रेस की इस हरकत की वजह से फैले रूमर्स

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली जेनिफर विंगेट किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : अनुराधा राज | Updated at : 22 Apr 2026 10:10 AM (IST)
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जेनिफर विंगेट एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि वो दूसरी शादी करने वाली हैं. ये चर्चा जेनिफर के सिर्फ एक कॉमेंट से शुरू हुई.जेनिफर अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ज्यादा पसंद करती हैं.

यही वजह है कि वो बेहद कम पार्टियों में नजर आती हैं और कुछ सेलेक्टेड लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करती हैं. जेनिफर पिछले लंबे वक्त से टीवी से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक शादी के पोस्ट को लाइक किया है, जिसे देख फैंस शॉक्ड हो गए.

जेनिफर विंगेट के एक कमेंट से मचा बवाल

आपको बता दें जेनिफर कई ऐसे पेज को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं, जो शादी से जुड़े हुए हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक शादी के डांस रील पर कमेंट करते हुए बेहद ही कैजुअल तरीके से इंट्रो लेसन मांगा. दरअसल,जेनिफर ने जिस पेज पर कमेंट किया था, उसका नाम वेडी डांस था.

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उन्होंने एक रील शेयर करते हुए लिखा था,'क्या अगर आप अपनी शादी के लिए ये चाहते हैं.तो कमेंट करें डांस और हम आपको भेजेंगे फ्री इंट्रो लेसन. एक्ट्रेस ने इस पोस्ट पर लिखा-डांस प्लीज.उसके बाद एक्ट्रेस के कमेंट पर पेज से जवाब आया प्लीज आप अपना डीएम चेक कर लें.


जेनिफर विंगेट फिर से करने वाली हैं शादी? एक्ट्रेस की इस हरकत की वजह से फैले रूमर्स

जैसे ही फैंस की नजर डेनिफर के कमेंट पर पड़ी उन्होंने तरह-तरह के कमेंट्स करने शुरू कर दिए. फैंस ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया है कि जेनिफर दोबारा शादी करने जा रही हैं. एक यूजर ने लिखा,'मुझे पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा था क्योंकि जेनिफर ने कई वेडिंग पेजेस को लाइक किया था.'

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दूसरे फैन ने लिखा,'मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2026 इतना अच्छा होने वाला है.मालूम हो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसकी वजह से चर्चा है कि जेनिफर एक सिंगापुर बेस्ड शख्स को डेट कर रही हैं.


जेनिफर विंगेट फिर से करने वाली हैं शादी? एक्ट्रेस की इस हरकत की वजह से फैले रूमर्स

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
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