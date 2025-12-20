शिल्पा शिंदे पर भड़के सौरभ राज, शुभांगी अत्रे की बेइज्जती करने पर TV के श्रीकृष्ण ने लगाई क्लास
Bhabi Ji Ghar Par Hain 2.0: 10 साल बाद ‘भाभी जी घर पर हैं ’ में वापसी करने जा रहीं शिल्पा शिंदे ने शुभांगी अत्रे एक्टिंग पर सवाल उठाया था. अब उनके इस बयान पर अब सौरभ राज जैन ने रिएक्ट किया है.
‘भाभी जी घर पर हैं 2.0’ में 10 साल बाद शिल्पा शिंदे कमबैक करने जा रही हैं. वह शो में बतौर अंगूरी भाभी बनकर शो में वापसी कर रही हैं. उनके वापसी करते ही शुभांगी अत्रे शो से बाहर हो गईं.
अब इस पॉपुलर शो का दोबारा हिस्सा बनने के बाद शिल्पा लगातार इंटरव्यू दे रही हैं. इसके साथ ही वह शुभांगी की एक्टिंग पर सवाल उठा रही हैं. अब शिल्पा के इन बयानों पर टीवी एक्टर सौरभ राज जैन ने अपना रिएक्शन दिया और शिल्पा को जमकर फटकार लगाई है.
शिल्पा ने किया था शुभांगी पर तंज
'टेली चक्कर' से बातचीत में शिल्पा ने शुभांगी को निशाना बनाया था. उन्होंने शुभांगी पर तंज कसते हुए कहा था कि किसी एक्ट्रेस को कॉपी करना आसान नहीं होता और कॉमेडी हर किसी के बस की बात नहीं है.
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कोई भी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करे तो असलियत में वह पूरी तरह उसी एक्ट्रेस के जैसी नहीं हो पाती. अब शिल्पा का यह बयान आने के बाद नेटिजन्स दो खेमे में बट गए. कोई शुभांगी के फेवर में है तो कोई शिल्पा का सपोर्ट कर रहा है.
सौरभ राज जैन ने लगाई फटकार
अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सौरभ राज जैन ने इस विवाद पर अपना रिएक्शन देकर आग में घी डालने का काम कर दिया. बात दें कि सौरभ जैन फैंस के बीच भगवान कृष्ण का किरदार निभाने की वजह से काफी पॉपुलर हैं.
सौरभ ने अपने सोशल हैंडल से एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में शिल्पा शिंदे की जमकर क्लास लगाई और उनकी बातों का सपोर्ट करने वालों को चेतावनी दी.
सौरभ राज जैन ने इंस्टाग्राम पर इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी. सौरभ ने लिखा कि जिस एक्ट्रेस को रिप्लेस किया गया, उसने लगभग 10 साल तक दर्शकों का मनोरंजन किया. उसे हमेशा प्यार मिला. अब जब वही पहली एक्ट्रेस वापस आई हैं. अब आने के बाद मीडिया में यह बताना कि रिप्लेस की गई एक्ट्रेस स्टार नहीं हैं या उनकी कॉमिक टाइमिंग में कमी है. यह तो सरासर गलत है.
सौरभ ने बिना किसी का नाम लिए आगे तंज करते हुए लिखा कि असली कमी विनम्रता की है न कि किसी की एक्टिंग में. उन्होंने लिखा, 'विनम्रता ही सब कुछ है, बाकी सब अस्थायी है. मैं यह इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि हम सभी सीख सकें'
