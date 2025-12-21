हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबंगाली सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ हुई बदसलूकी, स्कूल कॉन्सर्ट में 'जागो मां' गाने पर मचा बवाल

बंगाली सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ हुई बदसलूकी, स्कूल कॉन्सर्ट में 'जागो मां' गाने पर मचा बवाल

Lagnajita Chakraborty News: सिंगर लग्नजिता चक्रबर्ती के मुताबिक उन पर एक स्कूल कॉन्सर्ट में हमला करने की कोशिश की गई. यहां जानिए क्या है पूरा मामला.

By : आईएएनएस | Updated at : 21 Dec 2025 10:01 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की जानी-मानी बंगाली सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की कोशिश भी की गई. यह घटना पूर्वी मिदनापुर के एक प्राइवेट स्कूल में हुई. लग्नजीता ने बताया कि यह घटना तब शुरू हुई, जब उन्होंने अपने तय किए गए गीतों में से एक धार्मिक गीत 'जागो मां' गाया.

सिंगर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ''मेरा कार्यक्रम शाम लगभग 7 बजे शुरू हुआ और पहले 45 मिनट तक सब कुछ ठीक था. शुरुआत से ही दर्शक और आयोजक परफॉर्मेंस से संतुष्ट थे और सब कुछ बहुत ही शालीन तरीके से चल रहा था. जब मैंने अपने सातवें गाने 'जागो मां' को पूरा किया और आठवें गीत की तैयारी की, तभी अचानक महबूब मलिक नाम का व्यक्ति मंच पर आया और बेहद करीब आकर खड़ा हो गया.''

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lagnajita Chakraborty (@lagnajitaofficial)

धर्मनिरपेक्ष गाना गाने के लिए डाला गया दवाब
लग्नजीता ने कहा, "महबूब मलिक ने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा, 'ओनेक जागो मा होयेचे एबार किचु सेकुलर गा' (जागो मां की बातें बंद करो, अब कोई धर्मनिरपेक्ष गाना गाओ). यह बात पूरी भीड़ ने सुनी. मेरे ऊपर सेक्युलर गाना गाने का दबाव बनाया गया. मेरे लिए यह स्थिति बहुत डराने वाली थी. मैं घबराई हुई थी. आयोजक किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे."

इस पूरे घटनाक्रम के बाद लग्नजीता ने मंच पर घोषणा करते हुए कहा कि अब उनके लिए कार्यक्रम जारी रखना संभव नहीं है. इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम वहीं खत्म कर दिया और भगवानपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने उनकी शिकायत पर जांच शुरू की और आरोपी महबूब मलिक को गिरफ्तार किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lagnajita Chakraborty (@lagnajitaofficial)

जानिए कौन है लग्नजीता चक्रवर्ती
लग्नजीता चक्रवर्ती एक जानी-मानी बंगाली प्लेबैक सिंगर हैं. उन्होंने अपनी पहचान बंगाली फिल्म 'चतुष्कोण' के गीत 'बसंतो एशे' से बनाई. वह कोलकाता की सबसे कम उम्र की सिंगर्स में से एक हैं, जिन्होंने अमेरिका में भी म्यूजिकल टूर किया है. इसके अलावा, उन्हें आनंदबाजार पत्रिका का अवॉर्ड भी मिल चुका है. उन्होंने कोलकाता के पाठा भवन, नवा नालंदा हाई स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की है.

Published at : 21 Dec 2025 10:01 PM (IST)
