आलिया भट्ट ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का किया विरोध, लोगों ने बताया हिपोक्रेट

14 और 15 जनवरी को देशभर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया. हर साल की तरह ही इस साल भी जमकर पतंगबाजी हुई और लोगों से तिलगुड़ के लड्डू खाए. इस खास मौके पर तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने भी लोगों को संक्रांति की बधाई दी. इसी बीच आलिया भट्ट अपने मकर संक्रति के पोस्ट को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं. लोगों का कहना है कि आलिया भट्ट एक हिपोक्रेट हैं. वो केवल हिंदू त्योहारों को ही टारगेट करती हैं. जबकि वो खुद कई लग्जरी ब्रांड्स की एम्बेसडर हैं.

आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी की वजह से पक्षियों की जिंदगी पर जो खतरा होता है उसे लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही थी. आलिया ने इसी वीडियो को शेयर कर इसके साथ कैप्शन में 'हैप्पी मकर संक्रांति' लिखा. आलिया की ये स्टोरी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. जिसके लिए यूजर्स ने आलिया को जमकर ट्रोल भी किया.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहीं आलिया भट्ट को लोगों ने गुच्ची जैसे लग्जरी ब्रांड की एंबेसडर होने पर आड़े हाथों लिया. लोगों का कहना है कि इस तरह के लग्जरी ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स जानवरों पर बर्बरता कर ही बनाते हैं. ऐसे में आलिया उनका प्रमोशन क्यों करती हैं और वो उनकी ब्रांड एंबेसडर क्यों बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने आलिया की स्टोरी शेयर कर और उनके स्क्रीनशॉट शेयर कर एक्ट्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई. इतना ही नहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने तो आलिया को हिपोक्रेट तक कह दिया.









लोगों का कहना है कि आलिया की और बाकी अन्य कुछ सेलेब्स की फिक्र केवल हिंदू त्यौहारों पर ही क्यों जाहिर होती है. जबकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान होने वाली आतिशबाजी के लिए कोई कुछ नहीं कहता, जबकि दीवाली पर पटाखे फोड़ने का विरोध किया जाता है. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब आलिया इस तरह से ट्रोल हुई हों. केवल आलिया ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स भी त्यौहारों के खिलाफ पोस्ट करने को लेकर जमकर ट्रोल होते हैं.