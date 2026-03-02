मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच में कई सेलेब्स और उनकी फैमिली दुबई में फंस गए हैं. दुबई की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. एक्ट्रेस सोनल चौहान ने भी पोस्ट कर पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है. अब सिंगर एमी विर्क ने बताया कि उनकी पत्नी और 6 साल की बच्ची भी UAE में हैं. बच्ची और पत्नी को लेकर एमी विर्क इमोशनल हो गए हैं.

एमी विर्क हुए इमोशनल

एमी ने पोस्ट कर लिखा, 'UAE के हालात देख मेरा दिल भारी हो रहा है. मेरी पत्नी और मेरी 6 साल की बेटी वहीं हैं. एक पति और पिता होने के नाते ऐसे समय में इमोशनल होना और टेंशन हो रही है. 'पापा अगर कुछ हुआ तो मैं अपने बेड के नीचे छुप जाऊंगी. पापा मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूं. चिंता मत करो.' ये वो बात नहीं है जो एक पिता सुनना चाहता है. हर न्यूज़ अपडेट पर्सनल लग रही है. हम पब्लिक लाइफ में कितने भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें. लेकिन आखिर में हम भी फैमिली वाले लोग हैं.'

आगे एमी ने लिखा, 'मुझे पता है कि और भी कई फैमिली हैं जो इस डर और परेशानी से गुजर रही हैं. मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरे अपनों के लिए नहीं बल्कि उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो इससे गुजर रहा है. मैं UAE अथॉरिटी और सरकार की तारीफ करना चाहूंगा. जैसा मुझे पता चला है वो बिना थके काम कर रहे हैं ताकि लोगों को खाना और सपोर्ट मिल सके. इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं. शांति, स्थिरता और सभी की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते रहिए. ये भी जल्दी निकल जाएगा और सभी फैमिली सुरक्षित रहें.'

बता दें कि पीवी सिंधु, विष्णु मांचू, ईशा गुप्ता, सौनल चौहान जैसे सेलेब्स दुबई और अबू धाबी में फंसे हैं और वो वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं.