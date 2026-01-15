क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर आरोप लगाना खुशी मुखर्जी को पड़ा भारी, मानहानि का मामला हुआ दर्ज

सोशल मीडिया पर अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी, अपने बयानों के चलते भी सुर्खियों में रहती हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ऐसा बयान मीडिया में दिया, जिसकी वजह से वो अब कानूनी पचड़े में फंस गई हैं. बीते दिनों एक्ट्रेस ने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर एक विवादित बयान दिया था. इसे लेकर अब एक्ट्रेस पर मानहानि का दावा किया गया है.

दरअसल बीते दिनों खुशी मुखर्जी ने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कहा था कि भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं. खुशी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो सूर्यकुमार यादव के एक फैन फैजान अंसारी ने एक्ट्रेस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है. जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया है. ये शिकायत गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है.

फैन ने किए गंभीर दावे

फैजान का कहना है कि खुशी मुखर्जी ये सब केवल फेम पाने के लिए कर रही हैं. खुशी का बयान आहत करने वाला है, इससे सूर्य कुमार यादव की छवि को नुकसान पहुंचेगा. फैजान का ये भी कहना है कि ये बयान उन्होंने बिना किसी सबूत के बिना कोई चैट्स दिखाए किया है. इससे साफ पता चलता है कि ये केवल एक निराधार आरोप है जो खिलाड़ की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है.

खुशी ने क्या कहा था?

दरअसल खुशी मुखर्जी ने अपने बयान में कहा था- 'मैं किसी भी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती. मेरे पीछे कई क्रिकेटर पड़े हैं. सूर्यकुमार यादव मुझे पहले काफी मैसेज करते थे, लेकिन अब हम ज्यादा बात नहीं करते. मैं किसी तरह का जुड़ाव नहीं चाहती. मेरे नाम से जुड़े किसी तरह के लिक-अप मुझे पसंद नहीं हैं.' खुशी के इस बयान ने उस समय भी काफी तूल पकड़ा था और लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया था.