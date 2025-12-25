हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar: 'रहमान डकैत' का लुक देख ठनक गया था अक्षय खन्ना का दिमाग,डिजाइनर ने किया खुलासा

Akshaye Khanna Rehman Dakait Look: ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया. हालांकि अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय को अपना लुक पसंद नहीं था.

25 Dec 2025 07:29 AM (IST)
‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में अक्षय को खुद अपना लुक पसंद नहीं था. फिल्म के डिजाइनर स्मृति चौहान ने बताया कि अक्षय की प्रतिक्रिया के बाद कई बदलाव किए गए ताकि उनका किरदार सही और दमदार लगे. अंत में वही लुक फाइनल हुआ जो सभी को पसंद आया.

अक्षय खन्ना और रहमान डकैत का लुक
 कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने डिजिटल कमेंट्री से बातचीत में बताया कि उनके और अक्षय के बीच लुक को लेकर लगातार बातचीत और कई आइडियाज में बदलाव करके उनका ये फाइनल लुक आया. 


कुछ ऐसे बना सबसे खास लुक
रिपोर्ट के अनुसार,  डिजाइनर ने आगे बताया कि शुरुआत में सोचा गया था कि अक्षय सिर्फ पठानी पहनेंगे, लेकिन अक्षय खन्ना ने सुझाव दिया कि वह कुर्ता-जींस भी पहनेंगे. डिजाइनर ने कहा कि यह अक्षय का बहुत महत्वपूर्ण इनपुट था क्योंकि उनका किरदार सड़कों से आया है. और कहानी के दौरान उनका बदलाव दिखाना भी जरूरी था. इसलिए टीम ने अक्षय को लिनन और डेनिम में देखा और फिर सिल्क-वूल पठानी में. जो फिल्म का सबसे खास लुक बन गया.

आदित्य धर चाहते थे ऐसी एंट्री
आगे बातचीत में डिजाइनर ने फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य धर के योगदान की भी तारीफ की. उन्होंने बताया कि आदित्य सर हमेशा जानते थे कि रहमान डकैत के एंट्री के वक्त लोग थम जाएं. इस विज़ुअल इम्पैक्ट को बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई.

अक्षय ने कई लुक टेस्ट करवाए लेकिन शुरू में पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने टीम से कहा कि लुक में रूखापन और गली-मोहल्ले का असर दिखना चाहिए.


‘फा9ला’ के लिए ऐसे था लुक
वायरल हो रहे ‘फा9ला’ गाने के सीन में काले पठानी कपड़े को लेकर भी चर्चा हुई. शुरुआत में विचार था कि सभी डांसर काले पहनेंगे लेकिन असली बलूचियों की पारंपरिक शैली को देखकर आदित्य सर ने सुझाव दिया कि डांसर सफेद रंग पहनें.

डिजाइनर  ने कहा कि अक्षय को काले कपड़े पहनाए गए ताकि वह बाकी से अलग दिखें. अंत में, बलूची संस्कृति का ध्यान रखते हुए अक्षय का लुक पठानी में फाइनल हुआ और दर्शकों को बेहद पसंद आया.

25 Dec 2025 07:29 AM (IST)
