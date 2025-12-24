हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनSaiyaara की रिलीज के बाद अहान पांडे को मिला खून से लिखा खत, मां को हुई टेंशन

Saiyaara की रिलीज के बाद अहान पांडे को मिला खून से लिखा खत, मां को हुई टेंशन

Ahaan Panday film: ‘सैयारा’ की जबरदस्त सफलता के बाद अहान पांडे को एक खून से लिखा खत भी मिला था. इस चौंकाने वाले वाकये का खुलासा उनकी मां डीन पांडे ने किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

अहान पांडे ने इस साल की शुरुआत में अपनी पहली फिल्म ‘सैयारा’ से जबरदस्त एंट्री की. मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में अहान ने कृष का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके साथ अनीता पड्डा भी नजर आईं. 

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और देखते ही देखते अहान और अनीत दोनों के फैंस बन गए. इसके बाद अहान को 2025 का हार्टथ्रोब कहा जाने लगा.

इसके लिए तैयार नहीं था परिवार
हालांकि, इस तारीफ और प्यार के बीच अहान की मां डीन पांडे ने कहना कि बेटे की अचानक मिली इस लोकप्रियता के लिए उनका परिवार बिल्कुल तैयार नहीं था.

अचानक खत्म हुई परिवार की प्राइवेसी
द नोड को दिए इंटरव्यू में डीन ने कहा कि फिल्म रिलीज के कुछ ही दिनों बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. उनके घर के बाहर रोज फोटोग्राफर खड़े रहने लगे. उन्होंने बताया कि उनका परिवार हमेशा से लो-प्रोफाइल रहा है और उनके पति तो इंडस्ट्री के इवेंट्स में भी नहीं जाते. ऐसे में अचानक प्राइवेसी खत्म होना उनके लिए बड़ा बदलाव था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deanne Panday (@deannepanday)

बेटे की तारीफ सुन हो जाती हैं इमोशनल
डीन ने यह भी बताया कि सैयारा के बाद उनके घर के पते पर हजारों लेटर आने लगे. कुछ फैंस ने अहान के किरदार कृष की ड्रॉइंग्स भेजीं, तो कुछ ने दिल से लिखे हुए नोट्स. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खूब प्यार भेजा.

डीन का कहना है कि जब लोग मेरे बेटे की तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है लेकिन वह काफी इमोशन भी जाती हैं. यह उनके थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत खूबसूरत एहसास भी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deanne Panday (@deannepanday)

खून से लिखा खत मिला
आगे बातचीत में डीन पांडे ने जो खुलासा किया वह काफी शॉकिंग है. उन्होंने बताया कि फिल्म की सफलता के बीच उन्हें एक खून से लिखा खत मिला, जिसे देख वह अंदर से काफी डर गईं.

उनका पूरा परिवार परेशान हो उठा. इसके बाद परिवार ने उस फैन से शांति से बात करते हुए अपील की कि ऐसा दोबारा न करें.

डीन ने साफ कहा कि अहान कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी फैन उसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाए. उन्होंने यह भी कहा कि फैनडम में प्यार के साथ-साथ एक सीमा होना बहुत जरूरी है. 

Published at : 24 Dec 2025 08:08 PM (IST)
Tags :
Ahaan Panday Deanne Panday Saiyaara
