6 साल में सिर्फ 2 फिल्में, 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, मूवी देख पाकिस्तान का फटा रह गया कलेजा

6 साल में सिर्फ 2 फिल्में, 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, मूवी देख पाकिस्तान का फटा रह गया कलेजा

Aditya Dhar Films: 2025 में आदित्य धर ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ नाम नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के पावरहाउस हैं. 7 साल में उनकी क्रिएटिव विजन ने उन्हें मेगा हिट डायरेक्टर बना दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 10:13 PM (IST)
आदित्य धर ने बॉलीवुड में अपना जलवा फिर से दिखा दिया. जहां बाकी डायरेक्टर बड़े स्टार और बजट पर भरोसा करते हैं. वहीं आदित्य धर अपनी कहानी और दमदार निर्देशन से सभी को हैरान करते आ रहे हैं. बीते 6 सालों से उनका ये दबदबा बॉक्स ऑफिस पर कायम है. 

आदित्य धर  की भी तक केवल दो 'उरी'और 'धुरंधर' फिल्में आई हैं. इन ही फिल्मों से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लाया जिसकी तारीफ केवल भारत में ही नहीं विदेशों में काफी हुई. वहीं उनकी फिल्मों ने भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया. वहीं इन दोनों ही फिल्मों को भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आईं. इन दोनों ही फिल्मों को वहां के सिनेमाघरों नहीं दिखाया गया.

 देशभक्ति से जीता दर्शकों का दिल
'उरी' की देशभक्ति और रणनीति ने जहां दिलों को झकझोर दिया. वहीं 'धुरंधर' के हाई-ऑक्टेन एक्शन और थ्रिलर ने दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखा. दोनों फिल्मों ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स और डायरेक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए जबरदस्त कमाई की. 'धुरंधर' की कमाई की रफ्तार अभी भी जारी है.


6 साल में सिर्फ 2 फिल्में, 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, मूवी देख पाकिस्तान का फटा रह गया कलेजा

ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी उरी फिल्म
आदित्य धर बतौर डायरेक्टर जब बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को लेकर उतरे तो किसी को यकीन नहीं था यह फिल्म आगे चल कर ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाएगी. यह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म विक्की कौशल लीड रोल में थे. 

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ‘उरी’ का बजट 42-44 करोड़ रुपये था. इसने दुनिया भर में करीब 341.75 करोड़ का कलेक्शन करके खुद को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया. 


6 साल में सिर्फ 2 फिल्में, 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, मूवी देख पाकिस्तान का फटा रह गया कलेजा

हजार करोड़ से अधिक की कमाई
वहीं फिल्म ‘धुरंधर’ की बात करें तो, यह अभी भी बॉक्स ऑफिर पर छाई हुई है.यह  250 करोड़ के बजट में बनी है. सैकनिल्क के मुताबिक यह फिल्म अब तक लगभग 780 करोड़ की वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. भारत से करीब 620 करोड़ और विदेशों से 160 करोड़  शामिल हैं.

अगर हम ‘धुरंधर’ और ‘URI’ की  कुल कमाई को जोड़ते हैं तो दोनों फिल्मों ने मिलकर लगभग 1,121.75 करोड़ से ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल किया है. 

Published at : 22 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Aditya Dhar URI Dhurandhar
