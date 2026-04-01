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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल चुनाव से ठीक पहले सर्वे ने चौंकाया, इतने प्रतिशत लोग चाहते हैं ममता बनर्जी फिर बने CM

बंगाल चुनाव से ठीक पहले सर्वे ने चौंकाया, इतने प्रतिशत लोग चाहते हैं ममता बनर्जी फिर बने CM

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल 2026 को मतदान होना है. ऐसे में प्री पोल सर्वे में अभी से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Apr 2026 08:04 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब महीने भर से भी कम समय बचा है. 294 विधानसभा सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल 2026 को मतदान होना है लेकिन उससे ठीक पहले कई ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में VoteVibe का ओपिनियन पोल सामने आया है. ओपिनियन पोल को सीएनएन-न्यूज18 पर जारी किया गया है. 

फिर सरकार बनाएगी टीएमसी
इस पोल के मुताबिक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सरकार बना सकती हैं, लेकिन इस बार उनकी सीटें कम हो सकती हैं. 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी को 174 से 184 सीटें मिल सकती हैं जबकि राज्य में बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है. वहीं बीजेपी की स्थिति पहले से मजबूत होती दिख रही है और उसे 108 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है. सर्वे में 48.8 प्रतिशत लोगों ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है तो वहीं दूसरी और 33.4 प्रतिशत लोगों ने BJP के शुभेंदु अधिकारी को चुना है.

ताजा सर्वे में बढ़ी बीजेपी की सीटें
ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस और सीपीएम जैसी अन्य पार्टियां इस बार भी बड़ी चुनौती नहीं दे पाएंगी और उन्हें सिर्फ 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है. VoteVibe के 23 मार्च को जारी पिछले ओपिनियन पोल में सत्तारूढ़ टीएमसी को 184-194 सीटों और बीजेपी के लिए 98-108 सीटों का अनुमान लगाया गया था लेकिन ताजा सर्वे में बीजेपी की संभावित सीटें बढ़ाई गई हैं, जबकि टीएमसी की सीटों का अनुमान थोड़ा कम किया गया है.

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी. हालांकि बीजेपी उस समय ममता बनर्जी की जीत को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई थी लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए अहम साबित हुआ. इससे पहले राज्य में उसकी मौजूदगी काफी सीमित थी, लेकिन इस चुनाव के बाद उसकी स्थिति मजबूत हुई.

कहां-कहां कांटे की टक्कर
ऐसे में अगर ताजा अनुमान सही साबित होते हैं तो बंगाल में एक बार फिर टीएमसी सरकार बन सकती है. हालांकि इस बार उसे बीजेपी के रूप में ज्यादा मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है. क्षेत्रवार आंकड़ों की बात करें तो मेदिनीपुर में टीएमसी को 22-24 और बीजेपी को 32-34 सीटें मिल सकती हैं. वहीं मालदा में टीएमसी को 31-33, बीजेपी को 15-17 और अन्य को 0-2 सीटें मिल सकती हैं. ये इलाके ऐसे माने जा रहे हैं, जहां मुकाबला बेहद कड़ा होगा. 

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Published at : 01 Apr 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee West Bengal Assembly Election BJP West Bengal Election 2026 WB Election 2026
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