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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: 'दिल्ली-यूपी में होगी बारिश, 6 अप्रैल तक....' IMD की चेतावनी, जानें देश में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast: 'दिल्ली-यूपी में होगी बारिश, 6 अप्रैल तक....' IMD की चेतावनी, जानें देश में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: देशभर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लेकर अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Apr 2026 07:10 AM (IST)
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Weather News: देशभर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश के चलते मौसम ठंडा रहा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार असामान्य रूप से बारिश का यह मौसम पूरे सप्ताह जारी रहने की संभावना है और दिल्ली में सोमवार 6 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे. 3 और 4 अप्रैल के आसपास भी ऐसी ही स्थिति दोबारा बन सकती है.

IMD के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. रात का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सुहावने मौसम का संकेत देता है, जबकि दिन का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. 

आज कहां-कहां होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक भारत के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जिससे कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलेंगी. आज बुधवार (1 अप्रैल) को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट से लेकर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. इसी तरह की स्थिति 1 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है.

पहाड़ी राज्यों का हाल
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस सप्ताह के अंत तक मौसम में बदलाव की संभावना है. 3 से 6 अप्रैल के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी, तूफान और तेज हवाओं की संभावना है. इसी दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश, तूफान और 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चलने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव की आशंका है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1-2 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ तूफान आ सकता है. झारखंड में 1 अप्रैल और 4 अप्रैल, बिहार में 1 और 6 अप्रैल और ओडिशा में 1 से 4 अप्रैल के बीच भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है.

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Published at : 01 Apr 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Weather IMD UP Rain Rajasthan DELHI BIHAR
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