हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal election 2026: अगर TMC की कम आए सीट तो क्या नतीजों के बाद कांग्रेस देगी समर्थन? पार्टी का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे

West Bengal election 2026: अगर TMC की कम आए सीट तो क्या नतीजों के बाद कांग्रेस देगी समर्थन? पार्टी का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे

West Bengal election 2026: बंगाल चुनाव से पहले अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अकेले लड़ने और मुस्लिम वोट को लेकर पार्टी की मंशा जाहिर की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. बंगाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहरामपुर से उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी भी पूरी तरह चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं. वे लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे सीधा संपर्क बना रहे हैं. उन्होंने NDTV कि दिए एक इंटरव्यू में चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की. अधीर रंजन ने बताया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और रोज सुबह चलकर चुनाव प्रचार करते हैं.

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से जब पूछा गया कि अगर चुनाव के बाद कांग्रेस की कुछ सीटें आती हैं और ममता बनर्जी को उनकी जरूरत पड़ती है तो क्या वे समर्थन देंगे. इस पर उन्होंने कहा कि यह एक काल्पनिक सवाल है और इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता. इस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की भी मंशा जाहिर कर दी.

पश्चिम बंगाल में कब है चुनाव?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 इस बार दो चरणों में होने वाले हैं. पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा और दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 4 मई 2026 को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे सामने आएंगे. राज्य की सभी 294 सीटों पर मतदान होगा और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 148 सीटें जीतनी जरूरी हैं.

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से काफी दिलचस्प रही है.  इस समय राज्य की राजनीति मुख्य रूप से तीन बड़े पक्षों के बीच बंटी हुई है.

कैसी है पश्चिम बंगाल की राजनीती?

सबसे पहले बात करें तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की, जिसकी नेता ममता बनर्जी हैं. फिलहाल राज्य में उनकी ही सरकार है और उनकी पकड़ खासकर गांवों और महिलाओं के बीच मजबूत मानी जाती है. उनकी राजनीति में बंगाल की पहचान यानी क्षेत्रीय गर्व को खास जगह दी जाती है. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है, जिसका प्रमुख चेहरा सुवेंदु अधिकारी को माना जा रहा है. 2021 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और वह मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी.

पार्टी इस बार विकास, रोजगार और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है और टीएमसी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है. तीसरा मोर्चा वाम दलों और कांग्रेस का है, जिसमें सीपीएम और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. ये दल पहले लंबे समय तक यानी 1977 से 2011 तक सत्ता में रहे, लेकिन अब उनकी स्थिति कमजोर है. फिर भी वे वापसी की कोशिश में लगे हुए हैं.

ये भी पढ़ें: Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब

Published at : 15 Apr 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election West Bengal Election 2026 WB Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal election 2026: अगर TMC की कम आए सीट तो क्या नतीजों के बाद कांग्रेस देगी समर्थन? पार्टी का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे
अगर TMC की कम आए सीट तो क्या नतीजों के बाद कांग्रेस देगी समर्थन? पार्टी का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Highlights: राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप-'वे वफादारों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे'
Assembly Election 2026 Highlights: राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप-'वे वफादारों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे'
चुनाव 2026
IPL 2026: 'मैं हर तरह से टीम के लिए...', RCB के गेंदबाज रासिख सलाम ने दिया ये कैसा बयान
'मैं हर तरह से टीम के लिए...', RCB के गेंदबाज रासिख सलाम ने दिया ये कैसा बयान
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India US Relations: 40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
पंजाब
'पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू...' अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर भगवंत मान ने कसा तंज
'पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू...' अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर भगवंत मान ने कसा तंज
विश्व
US Iran War News Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
आईपीएल 2026
IPL 2026: लखनऊ के लिए मुसीबत बना 21 करोड़ का खिलाड़ी, 4 मैचों में सिर्फ 41 रन बनाए
IPL 2026: लखनऊ के लिए मुसीबत बना 21 करोड़ का खिलाड़ी, 4 मैचों में सिर्फ 41 रन बनाए
बॉलीवुड
Bhooth Bangala Advance Booking Day 1:अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
विश्व
'चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल', होर्मुज को लेकर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी
'चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल', होर्मुज को लेकर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी
जनरल नॉलेज
Rain Prediction: मौजूदा टेक्नोलॉजी से पहले लोग कैसे लगाते थे बारिश का पुर्वानुमान, किस तकनीक का होता था यूज?
मौजूदा टेक्नोलॉजी से पहले लोग कैसे लगाते थे बारिश का पुर्वानुमान, किस तकनीक का होता था यूज?
टेक्नोलॉजी
AI बनेगा लाइफ सेवर, कई साल पहले ही ऐसे लगा लेगा दिल की बीमारियों का पता
AI बनेगा लाइफ सेवर, कई साल पहले ही ऐसे लगा लेगा दिल की बीमारियों का पता
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget