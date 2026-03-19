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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल की सियासत में ‘सोशल मीडिया वॉर’: BJP-TMC के आरोप-प्रत्यारोप ने बढ़ाया चुनावी तापमान, वोटिंग से पहले गरमाया माहौल

बंगाल की सियासत में ‘सोशल मीडिया वॉर’: BJP-TMC के आरोप-प्रत्यारोप ने बढ़ाया चुनावी तापमान, वोटिंग से पहले गरमाया माहौल

West Bengal Elections: चुनाव से पहले सोशल मीडिया युद्धभूमि बन गया है. BJP ने CM पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया तो वहीं TMC ने BJP पर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने के आरोप लगाए.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Mar 2026 03:05 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले सोशल मीडिया एक बार फिर मुख्य युद्धभूमि बन चुका है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. दोनों दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी बयानों ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि 2026 विधानसभा चुनाव अभी और रंग खिलाएगा. 

BJP ने अपने पोस्ट में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरी चोरी करो, टिकट पाओ, राशन चोरी करो, टिकट पाओ, हिंदुओं का अपमान करो, टिकट पाओ, आदिवासियों का अपमान करो, टिकट पाओ लेकिन ज्यादा समय तक नहीं. 46 दिनों में यह दमनकारी शासन लोकतांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंका जाएगा. यह बयान चुनावी रणनीति के तौर पर सीधे शासन और भ्रष्टाचार के मुद्दों को केंद्र में लाता है.

BJP ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लगाए आरोप 
इसी क्रम में BJP ने एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया. पार्टी ने लिखा, “एक जैसे लोग साथ ही रहते हैं. ममता बनर्जी ने हिंदुओं को समय सीमा की धमकी दी है, ठीक वैसे ही जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया था लेकिन हम जानते हैं कि BJP सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करती. बंगाल में सांप्रदायिकता का अंत करीब है.” यह बयान दर्शाता है कि BJP चुनावी चर्चा को धार्मिक और पहचान आधारित राजनीति के इर्द-गिर्द केंद्रित करना चाहती है.

वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए BJP पर टिकट वितरण में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया. पार्टी ने कहा, “BJP ऐसे टिकट बांट रही है जैसे आपराधिक रिकॉर्ड ही योग्यता हो. बंगाल बेहतर जानता है. 2026 में फैसला जोरदार और स्पष्ट होगा.” इस बयान से साफ है कि TMC भ्रष्टाचार और उम्मीदवार चयन के मुद्दे को BJP के खिलाफ हथियार बनाना चाहती है.

महाराष्ट्र-UP की घटनाओं को लेकर TMC हमलावर 
सिर्फ बंगाल ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी राजनीतिक हमलों का बड़ा आधार बन गया है. TMC ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कथित घटनाओं का हवाला देते हुए BJP सरकारों पर निशाना साधा. पार्टी ने कहा, “महिलाओं की जिंदगी BJP शासित राज्यों में लगातार हमलों के घेरे में है. एक 13 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक की भयावह घटना हुई लेकिन ‘बेटी बचाओ’ का नारा देने वाले नेताओं की चुप्पी सवाल खड़े करती है.” यह आरोप चुनावी रणनीति में महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

TMC ने एक अन्य पोस्ट में उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करते हुए कहा, “चार साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अगवा किया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर हत्या कर दी गई. BJP शासित राज्यों में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं.” इस तरह के बयान भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असर डालने के लिए तैयार किए गए प्रतीत होते हैं.

तेज होंगे आरोप-प्रत्यारोप 
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के तीखे हमले आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं. इससे एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है, तो दूसरी तरफ मतदाताओं के बीच मुद्दों की धार तेज होती है. 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति अब सिर्फ रैलियों और सभाओं तक सीमित नहीं रही. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रही यह जंग यह संकेत देती है कि आने वाले महीनों में आरोप-प्रत्यारोप और भी तेज होंगे.

इस चुनावी लड़ाई में असली सवाल यही रहेगा क्या सोशल मीडिया का यह सियासी शोर मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेगा, या फिर जमीन पर विकास और शासन के मुद्दे ही अंतिम परिणाम तय करेंगे.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 19 Mar 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee BJP Election West Bengal Assembly Elections 2026
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