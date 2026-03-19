पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले सोशल मीडिया एक बार फिर मुख्य युद्धभूमि बन चुका है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. दोनों दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी बयानों ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि 2026 विधानसभा चुनाव अभी और रंग खिलाएगा.

BJP ने अपने पोस्ट में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरी चोरी करो, टिकट पाओ, राशन चोरी करो, टिकट पाओ, हिंदुओं का अपमान करो, टिकट पाओ, आदिवासियों का अपमान करो, टिकट पाओ लेकिन ज्यादा समय तक नहीं. 46 दिनों में यह दमनकारी शासन लोकतांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंका जाएगा. यह बयान चुनावी रणनीति के तौर पर सीधे शासन और भ्रष्टाचार के मुद्दों को केंद्र में लाता है.

BJP ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लगाए आरोप

इसी क्रम में BJP ने एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया. पार्टी ने लिखा, “एक जैसे लोग साथ ही रहते हैं. ममता बनर्जी ने हिंदुओं को समय सीमा की धमकी दी है, ठीक वैसे ही जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया था लेकिन हम जानते हैं कि BJP सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करती. बंगाल में सांप्रदायिकता का अंत करीब है.” यह बयान दर्शाता है कि BJP चुनावी चर्चा को धार्मिक और पहचान आधारित राजनीति के इर्द-गिर्द केंद्रित करना चाहती है.

The message is clear:

👉Steal Jobs, get a ticket

👉Steal Rations, get a ticket

👉Insult Hindus, get a ticket

👉Insult Adivasis, get a ticket



But not for much longer. In 46 days this oppressive regime will be toppled democratically! Because #PaltanoDorkarChaiBJPSorkar pic.twitter.com/6c3lYlyl1i — BJP West Bengal (@BJP4Bengal) March 19, 2026

वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए BJP पर टिकट वितरण में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया. पार्टी ने कहा, “BJP ऐसे टिकट बांट रही है जैसे आपराधिक रिकॉर्ड ही योग्यता हो. बंगाल बेहतर जानता है. 2026 में फैसला जोरदार और स्पष्ट होगा.” इस बयान से साफ है कि TMC भ्रष्टाचार और उम्मीदवार चयन के मुद्दे को BJP के खिलाफ हथियार बनाना चाहती है.

महाराष्ट्र-UP की घटनाओं को लेकर TMC हमलावर

सिर्फ बंगाल ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी राजनीतिक हमलों का बड़ा आधार बन गया है. TMC ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कथित घटनाओं का हवाला देते हुए BJP सरकारों पर निशाना साधा. पार्टी ने कहा, “महिलाओं की जिंदगी BJP शासित राज्यों में लगातार हमलों के घेरे में है. एक 13 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक की भयावह घटना हुई लेकिन ‘बेटी बचाओ’ का नारा देने वाले नेताओं की चुप्पी सवाल खड़े करती है.” यह आरोप चुनावी रणनीति में महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

.@BJP4India handing out tickets like criminal records are qualifications.



Bengal knows better. In 2026, the verdict will be loud and clear. pic.twitter.com/tBEgRFQWp4 — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 18, 2026

TMC ने एक अन्य पोस्ट में उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करते हुए कहा, “चार साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अगवा किया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर हत्या कर दी गई. BJP शासित राज्यों में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं.” इस तरह के बयान भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असर डालने के लिए तैयार किए गए प्रतीत होते हैं.

Maha Jungle Raj in @BJP4India-ruled Uttar Pradesh.



A 4-year-old innocent baby girl was lured with the promise of a chocolate, dragged away by a monster, brutally raped, and then smashed to death with a stone. Her body was dumped in bushes like garbage, just 500 metres from her… pic.twitter.com/FNSHDIRjl4 — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 18, 2026

तेज होंगे आरोप-प्रत्यारोप

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के तीखे हमले आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं. इससे एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है, तो दूसरी तरफ मतदाताओं के बीच मुद्दों की धार तेज होती है. 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति अब सिर्फ रैलियों और सभाओं तक सीमित नहीं रही. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रही यह जंग यह संकेत देती है कि आने वाले महीनों में आरोप-प्रत्यारोप और भी तेज होंगे.

इस चुनावी लड़ाई में असली सवाल यही रहेगा क्या सोशल मीडिया का यह सियासी शोर मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेगा, या फिर जमीन पर विकास और शासन के मुद्दे ही अंतिम परिणाम तय करेंगे.

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