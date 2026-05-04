‘मुझे पीटा गया, CAPF के लोगों ने मुझे मारा’, BJP की प्रचंड जीत के बीच ममता बनर्जी का बड़ा आरोप

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रचंड जीत हुई है. बीजेपी मुख्ममंत्री ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 125 सीटों से मात देते हुए बंगाल में प्रचंड जीत हासिल की है. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार (4 मई, 2026) को बंगाल चुनाव के लिए सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है. उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को देख सकते हैं. उन्होंने मुझे धक्का दिया और मारा.

बंगाल चुनाव के रिजल्ट को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया. टीएमसी ने कहा, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता का दिखावा भी पूरी तरह से त्याग दिया है. मतगणना प्रक्रिया में जानबूझकर देरी और उसे लंबा खींचने के बाद, अब यह उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर रहा है जहां जीत स्पष्ट है– डायमंड हार्बर, मगराहट पुरबा, मगराहट पश्चिम, कुलपी, रायदीघी, पत्थरप्रतिमा, बसंती, बर्धमान उत्तर और सीताई.

इससे पहले लोगों का एक ग्रुप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के पास पहुंच गया और 'जय श्री राम' के नारे लगाए, जिसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई. चुनाव अधिकारी ने कहा था, 'हमें सूचना मिली कि कुछ लोग ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास और राज्य सचिवालय पहुंचे और नारे लगाए, जिसके बाद वहां केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया गया है. हम कानून-व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहते.' उन्होंने कहा, 'हम कोई जोखिम नहीं लेंगे और शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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