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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026BJP अब ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रही, TMC ने बीजेपी नेता का पोस्ट शेयर कर लगाया बड़ा आरोप

BJP अब ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रही, TMC ने बीजेपी नेता का पोस्ट शेयर कर लगाया बड़ा आरोप

पश्चिम बंगाल का सियासी पारा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है. IPS अजयपाल शर्मा के बयान को लेकर बीजेपी और टीएमसी में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 01:09 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल का सियासी पारा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है. चुनाव में डराने-धमकाने को लेकर IPS अजयपाल शर्मा ने हाल ही में टीएमसी नेता को चेतावनी दी थी. इसके बाद से टीएमसी और बीजेपी आमने-सामने हैं. बीजेपी नेता अजय आलोक की एक पोस्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने लंबा पोस्ट कर पलटवार किया है.  

TMC की ओर से मंगलवार (28 अप्रैल) को एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, "बलात्कार की धमकियों और अपमानजनक कार्टूनों के बाद BJP अब ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकियां देने पर उतर आई है."

आगे लिखा, "बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है कि डरायेगा तो ठोकाएगा दीदी, जिसका अर्थ है कि अगर तुमने हमें डराने की कोशिश की, तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, दीदी. तीन बार की चुनी गईं मुख्यमंत्री के लिए यही है बीजेपी का प्रस्ताव."

पीएम मोदी और अमित शाह को टैग कर क्या कहा
पोस्ट में आगे कहा गया कि यही है बीजेपी का बंगाल के लिए परिवर्तन का सपना. वे उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर विकसित अपनी गोली मारो और ठोक दो संस्कृति को बंगाल में स्थापित करना चाहते हैं. इसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री को टैग कर लिखा गया कि इस धमकी भरे माहौल को शीर्ष स्तर से मंजूरी मिली है खुद पीएम मोदी और अमित शाह के कार्यों से.

पोस्ट में आगे कहा गया कि अगर दीदी के बारे में वे इस तरह बात करते हैं, तो यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये भगवा गुंडे बंगाल की आम माताओं और बेटियों पर क्या कहर बरपाएंगे. पोस्ट में कहा गया कि इन शब्दों को बंगाल भूलेगा नहीं. बंगाल माफ नहीं करता. इस अपमान का जवाब वोटों से दिया जाएगा. 4 मई को बंगाल अपनी आवाज बुलंद करेगा.

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अजय आलोक का पलटवार
तृणमूल कांग्रेस के इस पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता अजय आलोक ने पलटवार करते हुए लिखा, "आप लोगों को हिंदी समझ नहीं आती? पीड़ित होने का नाटक मत करो, गोली चलाकर भाग जाना आपकी संस्कृति है, हमारी नहीं. अपने गुंडों से लोगों को डराने की कोशिश मत करो. बंगाल और भारत के लोगों के लिए सूरज पूरब से उगता है और आप सब बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं."

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Published at : 28 Apr 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election PM Modi MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026 WB Election 2026
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