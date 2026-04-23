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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Elections: ‘ये बंगाल है, नितिन नबीन भी आपको यहां...’, वोटिंग के बीच TMC सांसद महुआ मोइत्रा की BJP नेताओं को धमकी

West Bengal Elections: ‘ये बंगाल है, नितिन नबीन भी आपको यहां...’, वोटिंग के बीच TMC सांसद महुआ मोइत्रा की BJP नेताओं को धमकी

West Bengal Assembly Elections 2026: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि इन दोनों नेताओं को भाजपा नेतृत्व ने नकदी बांटने और वसूली करने के लिए बंगाल भेजा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 23 Apr 2026 05:34 PM (IST)
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  • यह भाजपा नेताओं को दूसरी बार दी गई चेतावनी थी।

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में आज गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को विधानसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान जारी है. राज्य में चुनावी माहौल के दौरान कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं, इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने सौरभ सिंह और स्वदेश सिंह नाम के भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो वरिष्ठ नेताओं की कथित लोकेशन और गतिविधियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया है.

इसके साथ ही मोइत्रा ने दोनों बीजेपी नेताओं को यह चेतावनी भी दी है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, भी यहां बचा नहीं पाएंगे.

टीएमसी सांसद से X पोस्ट में भाजपा नेताओं को दी धमकी

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को दोपहर करीब डेढ़ बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट शेयर किया, जो कि हिट लिस्ट जैसी दिख रही थी. इसमें पोस्ट में बीजेपी नेताओं सौरभ सिंह और प्रोफेसर स्वदेश सिंह के साथ-साथ हाल ही में भाजपा में शामिल हुए टेनिस खिलाड़ी लियेंडर पेस भी नजर आए. तस्वीर में दोनों नेताओं को लाल रंगे के घेरे में दिखाया गया था और उसके ऊपर ‘S+S’ लिखा हुआ था, जो संभवतः उनके नामों के इनिशियल्स को दर्शाता है.

पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सौरभ सिंह बंगाल में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डिस्ट्रिब्यूशन एक्टिविटीज में शामिल थे. मोइत्रा ने अपने पोस्ट में उनकी वर्तमान लोकेशन और अगली जगह की जानकारी भी साझा की. उन्होंने लिखा, ‘सावधान सौरभ सिंह, मेरे ट्वीट के बाद आप एल्गिन होटल से चेक-आउट कर नोवोटेल जा रहे हैं, जहां आप अपनी टीम के साथ डिस्ट्रिब्यूशन को जारी रखेंगे. ये बंगाल है, नितिन नबीन भी आपको यहां बचा नहीं पाएंगे.’

यह भी पढ़ेंः West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल में बम-लाठी और पत्थरबाजी के बीच बंपर वोटिंग, चिलचिलाती गर्मी में 3 बजे तक आंकड़ा 78 फीसदी पार 

मोइत्रा ने पहले भी स्वदेश सिंह और सौरव सिंह को दी है धमकी

महुआ मोइत्रा की ओर से दी गई यह दूसरी ऐसी चेतावनी थी. इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि इन नेताओं को भाजपा नेतृत्व ने नकदी बांटने और वसूली करने के लिए भेजा है. उन्होंने कहा, ‘सत्यवती कॉलेज के प्रोफेसर स्वदेश सिंह और सौरभ सिंह बंगाल में क्या कर रहे हैं? लोगों को फोन कर वसूली करने और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम पर नकद रुपये बांटने के लिए.’

इसके बाद उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए कहा, ‘हम नजर रख रहे हैं, आप बच नहीं पाएंगे.’ हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी तक मोइत्रा के इन आरोपों और बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

यह भी पढ़ेंः West Bengal Assembly Elections 2026: 'झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची TMC वालों को लगी', पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच नादिया में बोले PM मोदी

Published at : 23 Apr 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
TMC Mahua Moitra West Bengal Assembly Elections 2026
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