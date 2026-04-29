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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026तमिलनाडु में विजय का सियासी डेब्यू धमाकेदार! एग्जिट पोल में TVK के आंकड़ों ने किया हैरान

तमिलनाडु में विजय का सियासी डेब्यू धमाकेदार! एग्जिट पोल में TVK के आंकड़ों ने किया हैरान

Tamil Nadu Exit Polls 2026: Peoples Pulse एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में TVK को 18-24 सीटें मिल सकती है. इस सर्वे में DMK+ 125-145 सीटें, AIADMK+ 65-80 सीटें OTH को 2-6 सीटें दी गई हैं.

By : विक्रम कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 07:47 PM (IST)
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Tamil Nadu Exit Polls 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 23 अप्रैल को हुए मतदान की गिनती से पहले किए गए एग्जिट पोल में एक बार फिर डीएमके की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है. सर्वे की मानें तो पहली बार तमिलनाडु चुनाव में किस्मत आजमा रहे एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने दहाई का आंकड़ा छू लिया है. Matrize एग्जिट पोल के अनुसार DMK+122-132, AIADMK+ 87-110, TVK 10-12, OTH 0-6 सीटें जीत सकती है.

इन दो एग्जिट पोल में TVK को बंपर सीटें

Peoples Pulse एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में TVK को 18-24 सीटें मिल सकती है. इस सर्वे में DMK+ 125-145 सीटें, AIADMK+ 65-80 सीटें OTH को 2-6 सीटें दी गई हैं. Peoples Insight सर्वे की मानें तो TVK 30-40 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो विजय की पार्टी सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभा सकती है. इस एग्जिट पोल में DMK+ को 120-140, AIADMK+ को 60-70 सीटें, अन्य को 0-4 सीटें दी गई है.

इस सर्वे में TVK को 67-81 सीटें

P-Marq एग्जिट पोल में DMK+ को 125-145, AIADMK+ को 65-85, TVK को 16-26 और अन्य को 1-6 सीटें आ सकती है. KAMAKHYA ANALYTICS के सर्वे ने सबको चौंका दिया है. इसमें विजय की पार्टी TVK को 67-81 सीटें दी गई है, जो सरकार बनाने के लिहाज से काफी निर्णायक साबित हो सकता है. इसमें DMK+ को 78-95, AIADMK+ को 68-84 सीटें दी गई है.

JVC एग्जिट पोल में DMK+ को 75-95, AIADMK+ को 128-147 सीटें, टीवीके को 8-15 सीटें मिल सकती है. Praja poll के अनुसार तमिलनाडु में DMK+ को 148-168, AIADMK+ को 61-81, TVK 1-9 सीट जीत सकती है. Poll of Exit Polls की बात करें तो DMK+ को 128, AIADMK+ को 86, TVK को 17 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती है.

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था. यह चुनाव हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले चुनावों में से एक माना जा रहा है. मतदान खत्म होने के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने मतगणना से पहले कुछ समय के लिए सार्वजनिक गतिविधियों से दूरी बना ली है.

ये भी पढ़ें : West Bengal Voting: बंगाल की 142 सीटों पर बंपर वोटिंग, सामने आया 3 बजे तक का आंकड़ा, जानें कहां हुआ सबसे ज्यादा मतदान

Published at : 29 Apr 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay TVK Tamil Nadu Election 2026 Exit Poll 2026
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