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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट

विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट

TVK Government Formation: तमिलनाडु में CPI, CPM और VCK ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसके साथ ही विजय की पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 08 May 2026 04:28 PM (IST)
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तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है. CPI, CPM और VCK ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसके साथ ही टीवीके बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है. CPI, CPM और VCK 2 को मिलाकर कुल 6 सीटें होती है. इसके अलावा कांग्रेस ने 5 विधायकों के साथ टीवीके को समर्थन देने की बात कही है, जिसके बाद अब ये गठबंधन आसानी से बहुमत का आंकड़ा पा लेगी.

टीवीके की सरकार बनने का रास्ता साफ

विजय की टीवीके के पास 108 सीटें हैं. हालांकि इसमें विजय ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से ये आंकड़ा 113 हो जाता है. वहीं CPI, CPM और VCK के कुल 6 विधायकों को भी जोड़ दें तो ये गठबंदन 118 के आंकड़े तक पहुंच जाता है. इस तरह से विजय के सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो गया.  इन सभी पार्टियों के नेता शाम 4:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं.

विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? 

सूत्रों के मुताबिक विजय ने शाम 4:30 बजे राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है. हालांकि, राज्यपाल ने अभी तक उन्हें मिलने का समय नहीं दिया है.  इसके साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि विजय ही तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बन सकते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है उन्हें मिला बड़ा जनसमर्थन. तमिलनाडु का खासकर युवा वोटर्स ने इस बार टीवीके का साथ दिया, जिसका मतलब ये है कि द्रविड़ राजनीति (DMK और AIADMK) के बीच राज्य का एक बड़ा वर्ग तीसरे विकल्प की तलाश में था.

खरगे ने किया था

विजय की विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इस सप्ताह राज्यपाल के साथ यह तीसरी मुलाकात होगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) महासचिव डी राजा से आग्रह किया था कि वाम दल तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने में सहयोग करें.  

टीवीके नेता निर्मल कुमार ने गुरुवार (7 मई 2026) को चेन्नई में सीपीआई के प्रदेश सचिव एम वीरपांडियन से मुलाकात की थी और सरकार गठन में सीपीआई का समर्थन मांगा था. निर्मल कुमार ने कहा था कि टीवीके सरकार गठन के लिए वाम दलों, वीसीके और आईयूएमएल (इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग) से पहले ही समर्थन की अपील कर चुकी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी,

ये भी पढ़ें : गवर्नर ने TVK को बुलाया, थलापति ने किया दावा, लेफ्ट का साथ मिला, तमिलनाडु में क्या चल रहा? दिनभर की 5 बड़ी बातें

Published at : 08 May 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay Breaking News Abp News TVK
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