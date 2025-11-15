Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है. इसी बीच 5 ऐसी विधानसभा सीटें भी रही हैं, जहां हार-जीत का अंतर बेहद कम रहा है.

इसमें सबसे पहला नाम संदेश विधानसभा सीट का है, जहां जेडीयू के राधा चरण साह ने सिर्फ 27 वोटों के बेहद मामूली अंतर से जीत दर्ज की है. उन्हें 80,598 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी आरजेडी के दीपू सिंह को 80,571 वोट मिले. अगिआंव विधानसभा में बीजेपी के महेश पासवान ने सिर्फ 95 मतों से जीत हासिल की है. महेश पासवान को 69,412 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) के उम्मीदवार शिव प्रकाश रंजन 69,317 वोटों के साथ बेहद नजदीक रहे हैं.

फारबिसगंज में काफी क्लोज फाइट

इसके अलावा तीसरा जबरदस्त मुकाबला फारबिसगंज विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज विश्वास ने 221 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. मनोज विश्वास को कुल 1,20,114 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी विद्या सागर केशरी 1,19,893 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं. चौथा दिलचस्प मुकाबला बोधगया सीट पर रहा. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने बोधगया से 881 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 1,00,236 वोट मिले, जबकि एलजेपी (रामविलास) के प्रत्याशी श्यामदेव पासवान को 99,355 वोट मिले.

बख्तियारपुर में दिखा कड़ा मुकाबला

पांचवीं विधानसभा सीट बख्तियारपुर पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला. जहां लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अरुण कुमार (शत्रुघ्न साव के पुत्र) ने 981 वोटों के अंतर से बाजी मारी. उन्हें 88,520 वोट मिले, जबकि आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार को 87,539 वोट मिले. इन पांचों सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिला है.

बिहार चुनाव मेंं इस बार बीजेपी 89 सीट जीतने में कामयाब रही है. वहीं, नीतीश कुमार की जदयू को 85 सीटें मिलीं. राजद महज 25 सीटें ही जीत पाई है ये इसलिए भी हैरान कर देने वाला है क्योंकि राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस घोषित किया गया था.

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Counting: बिहार में यहां रहते हैं सबसे अमीर लोग, क्या रहा यहां का रिजल्ट, जानिए